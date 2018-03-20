Фотофакт: Белоруска сделала селфи с Папой Римским 20.03.2018, 22:49

Фото: AFP

Минчанка представляет молодежь Беларуси на форуме в Ватикане.

Как выглядит Папа Римский Франциск вживую увидела белоруска Екатерина Адамчик. Она - прихожанка костела Пресвятой Троицы (Св. Роха) на Золотой Горке в Минске, пишет katolik.life.

Екатерина представляет католическую молодежь Беларуси на подготовительном этапе Синода епископов на тему «Молодежь, вера и распознавание призвания», который проходит 19-25 марта в Ватикане с участием Папы Франциска. Сам Синод епископов запланирован на октябрь 2018 года.

В предсинодальной встрече молодежи принимают участие девушки и парни из разных стран мира, которые вместе обсуждают роль молодежи в Католической Церкви.

Селфи с Папой Екатерина опубликовала в своем Facebook. Ради такого селфи стоило слетать в Рим, прокомментировали фото друзья девушки. Также она опубликовала фотографии Франциска в неформальной обстановке.