Навальный: Забастовка избирателей была успешной 21.03.2018, 7:33

Алексей Навальный

На участки не пришли 35 миллионов россиян.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный считает успешной акцию "Забастовка избирателей", которая проходила с декабря 2017 года после отказа ЦИК России регистрировать его кандидатом в президенты РФ из-за непогашенной судимости. Заявление Навального размещено на его сайте.

"Я, конечно же, оцениваю "Забастовку избирателей" как успешную. Конечно, стратегия бойкота в целом хуже, и людям она была менее понятна. Это был вынужденный шаг. Мы хотели участвовать в выборах, мы готовились к ним, и мы, собственно, единственные, кроме Путина, участвовали в предвыборной борьбе", – сообщил оппозиционер.

Навальный утверждает, что 35 млн россиян отказались принять участие "в позорных выборах".

"Мы не можем точно сказать, сколько из них просто поленились, а сколько действовали солидарно из идейных соображений. Но точно знаем, что многие миллионы. Большинство из этих 35-ти. Под таким напором пропаганды и административного давления неприход на "выборы" превратился в гражданский поступок", – сказал он.

Политик также заявил, что провел больше встреч с гражданами, чем кандидаты в президенты РФ.

"Мне очень смешно читать заявления кандидатов "я объехал столько-то городов". Потому что я объехал за год в два–три раза больше любого из них, отсидел за это время два месяца и перестал ездить после отказа в регистрации. Так мне еще и не давали встречи проводить. Не думаю, что у кого-то из кандидатов были встречи, подобные моей в Самаре", – сообщил Навальный.

Президентские выборы в РФ прошли 18 марта.

Навального ЦИК РФ отказался регистрировать кандидатом в президенты из-за его судимости.