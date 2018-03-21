Рост цен на поезда ударит по регионам 21.03.2018, 7:37

Зачем поднимать цены билетов так резко?

Очередное повышение цен за пользование транспортом. На этот раз – железнодорожным. С сегодняшнего дня на 6% дорожают билеты на поезда городских линий. А уже с 1 апреля стоимость проезда региональными и межрегиональными поездами подскочит практически на треть!

Само подорожание проезда поездом никого уже не удивляет. Но зачем поднимать цены билетов так резко? «Белсат» задал этот вопрос специалистам.

Согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли, билеты на проезд поездами региональных линий, линий бизнес-класса и межрегиональных с 1-го апреля подорожают на 24 и 32 %, соответственно. На этом фоне шестипроцентное подорожание билетов на поезда городских линий выглядит просто мизерным.

«В принципе, сейчас железнодорожный транспорт очень доступен. Съездить из Минска в Гомель на швейцарском поезде будет стоить столько же, сколько проехаться на Убере по тому же Минску. У пассажирских железнодорожных перевозок очень низкая рентабельность – около 20%. В то время как у общественного транспорта – 50, 60, 70% в зависимости от вида транспорта. С другой стороны надо понимать, что почти во всех странах мира общественный транспорт является дотационным», – говорит аналитик Антон Родненков.

Интересно, что последний раз цены на билеты в железнодорожном транспорте повышали еще в 2015-ом году. Этим и может быть обосновано нынешнее резкое подорожание проезда в поездах.

В начале марта глава государства обратил внимание правительства на вопрос цен. А еще раньше даже требовал, «снимать голову виновным в их повышении».

Неприятная неожиданность

Стоит отметить, что раньше резонанс получило еще одно транспортное дело – трудности в работе междугородних маршруток. До сих пор некоторые маршруты работают с трудностями или прекратили работу в целом. Соответственно, возрос спрос на услуги железной дороги. И тут пассажиров постигла еще одна неприятная неожиданность.

«Конечно же, это будет больно. Если бы в Беларуси росла экономика, росли бы зарплаты, то такое повышение цен было бы не так заметно для каждого белоруса. Когда же мы беднеем, зарплаты снижаются, работу найти трудно, многие ездят из одного маленького города в другой маленький город просто чтобы там работать хоть за какие-то деньги – работать за еду, что называется. И это особенно важно для регионов. Такие изменения могут быть заметными», – считает Антон Родненков.

Железная дорога в Беларуси – достаточно качественный, хотя и социальный вид транспорта, в то время как в Западной Европе она носит характер коммуникации премиум-класса. Однако Белорусской железной дороге следует работать над оптимизацией своих маршрутов и новыми подходами в организации движения поездов, чтобы повысить привлекательность железнодорожного транспорта и, соответственно, его рентабельность.