США готовят санкции против строителей «Северного потока-2» 2 21.03.2018, 7:43

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Фото: sled.net.ua

Госдепартамент сделал официальное заявление.

Иностранные компании, участвующие в проекте строительства газопровода "Северный поток-2" могут попасть под американские санкции, заявила во вторник, 20 марта, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, отвечая на вопрос на традиционном брифинге для прессы, сообщает dw.com.

"Мы ясно дали понять, что фирмы, работающие в российском энергетическом секторе, могут - если они продолжат заниматься этим бизнесом - подвергнуться санкциям в рамках CAATSA", - заявила она на брифинге.

Закон "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA) был подписан Трампом в начале августа 2017 года. Включение в санкционный список европейских компаний, работающих над строительством "Северного потока-2", до сих пор оставалось одним из спорных пунктов этого закона.

"Мы, правительство Соединенных Штатов, выступаем против проекта "Северный поток-2". Мы считаем, что он подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина", - подчеркнула Нойерт.

В середине марта группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода "Северный поток-2". Соответствующее письмо они отправили в четверг, 15 марта, на имя министра финансов Стивена Мнучина и заместителя госсекретаря Джона Салливана.

Среди подписантов обращения 28 сенаторов представляют Республиканскую партию, 11 - Демократическую. По их мнению, проект сделает партнеров США в Европе "более уязвимыми перед пагубным влиянием и политикой принуждения со стороны Москвы", а также станет "шагом назад" в вопросе диверсификации энергопоставок в Европе.