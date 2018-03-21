Саудовский принц прилетел в США за новыми технологиями 21.03.2018, 8:03

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Мохаммед бин Салман

Принц Мохаммед бин Салман проведет трехнедельное турне по Америке.

Президент США Дональд Трамп во вторник встретился в Белом доме с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, сообщает «Голос Америки».

Как сообщает корреспондент «Голоса Америки» Стив Херман, на встрече в Овальном кабинете Трамп заявил, что запланированные и уже осуществляемые продажи американского оружия и военной техники Королевству Саудовская Аравия создают «более 40 000 рабочих мест в Соединенных Штатах».

«Отношения (между двумя странами) были, мягко говоря, очень напряженными во времена администрации Обамы, и отношения эти теперь, вероятно, так хороши, как никогда ранее», - сказал глава Белого дома.

С этой встречи принц Мохаммед, сын и наследник короля Салмана, начал свое турне по США.

Он также проведет отдельные встречи с целым рядом влиятельных официальных лиц, в том числе с министрами обороны, финансов и торговли, с главой ЦРУ и лидерами обеих партий в Конгрессе.

В США и на Западе тем временем пытаются понять, какого рода политическую фигуру представляет собой принц Мохаммед, чьи масштабные социальные реформы и напористая внешняя политика резко контрастируют с традиционной политикой Саудовской Аравией.

32-летний наследный принц также строит масштабные экономические планы и за три недели своего пребывания в США планирует встретиться с представителями деловых кругов в Нью-Йорке, знатоками новых технологий из Google и Apple в Сан-Франциско, а также гигантами шоу-бизнеса в Лос-Анджелесе. В программу его турне также входят Бостон и Хьюстон.