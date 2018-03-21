Кто из белорусов пополнит ряды «тунеядцев» 5 21.03.2018, 8:12

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Минтруда оценивает, где и как будет применен декрет №1.

Больше четверти безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости (26,2%), составляют те, кто не работал больше года. Каждый пятый официально нетрудоустроенный уволен по соглашению сторон. В Минтруда рассказали, кто из белорусов чаще всего оказывается среди безработных, сообщает tut.by.

Бывшие заключенные в начале этого года составляли 7,6% от общего числа безработных, инвалиды — 6,7%, уволенные по уважительным причинам — 8,7%. А вот тех, кто до этого занимался предпринимательской деятельностью, среди официальных нетрудоустроенных было немного — 0,5%. Высвобожденные работники составляли 1,5% от общего числа безработных.

На начало этого года потребность в работниках по рабочим профессиям составила 57,6% от общего числа вакансий (годом ранее — 48,5%).

Женщины на начало этого года составляли 36% от общего числа безработных, а мужчины — 64%.

При этом почти четверть всех безработных — 23% — были в возрасте от 16 до 30 лет. Женщин в этой возрастной категории больше, чем мужчин.

Ранее правительство определило территории с напряженной ситуацией на рынке труда. В списке оказались 48 районов и городов. Больше всего — из Витебской области. Создание списка территорий с напряженной ситуацией на рынке труда предусмотрено обновленной версией документа по «тунеядцам» — декретом № 1.