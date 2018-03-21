В финале «Игры престолов» появятся новые герои 21.03.2018, 8:16

Специалисты по кастингу начали набор актеров.

Фэнтезийный сериал «Игра престолов» объявил о наборе новых актеров для финального сезона. По информации тематического ресурса Watchers on the Wall, создателям понадобилась актриса на роль молодой матери и девочки-близнецы.

Согласно описанию, молодой мамой станет персонаж в возрасте 25−30 лет — бедствующая, поставленная на грань между жизнью и смертью. Издание также уточняет характеристики актрисы: крайне желательно, чтобы претендующая на роль девушка была максимально естественна и имела опыт импровизации.

Во-вторых, специалисты по касту ищут двух детей — девочек-близнецов, двойняшек в возрасте пяти-восьми лет. Предположительно, им предстоит сыграть одного и того же эпизодического персонажа в одной серии.