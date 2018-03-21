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Александра Саснович с победы стартовала на турнире в Майами

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  • 21.03.2018, 9:36
Александра Саснович
Фото: tennis.by

Белорусская теннисистка в первом раунде обыграла соперницу из Чехии.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (46-й номер мирового рейтинга) победно стартовала на турнире категории "Премьер" в американском Майами, сообщает корреспондент БелТА.

В первом раунде Саснович встречалась с чешкой Кристиной Плишковой (80) и выиграла в трехсетовом поединке - 1:6, 7:6 (7:5), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

В основной сетке сыграют еще две белорусские теннисистки. Виктория Азаренко, которая занимает 186-е место в рейтинге WTA, встретится с американкой Кэтрин Беллис (44), Арина Соболенко (60) будет соперничать с еще одной американской теннисисткой - Мэдисон Бренгл (77). Вера Лапко (135) в игре 2-го круга квалификации проиграла немецкой теннисистке Андреа Петкович (111) - 6:7 (1:7), 2:6.


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