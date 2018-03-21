Чтобы судить журналиста, милиция подделала документы 1 21.03.2018, 9:38

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Журналист Алесь Левчук раскрыл схему, как чиновники воруют деньги.

Алеся Левчука судили с многочисленными нарушениями закона, но судья Московского района Бреста Роман Карабан все равно присудил журналисту штраф в 25 базовых величин, сообщает «Белсат».

Журналиста «Белсата» судили не только без его участия, но на основании документа, который не имел юридической силы.

«В деле не было вообще ничего – ни показаний свидетелей, ни объяснений. В результате сотрудник милиции решил, что так можно, и написал новый протокол. В частности, в нем было написано, что от подписи я отказался. Но очевидно, что это не только ложь, но и уголовное преступление со стороны Романа Трофимука: подделка протокола», – говорит наш коллега.

Сегодня Левчук направил жалобу в областной суд, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и привлечь к ответственности милиционера, который нарушил закон.

Причиной преследования стал материал, в котором журналист раскрыл схему, как чиновники воруют деньги.

Судить Левчука должны были 2 марта, но сотрудник милиции Московского РОВД Роман Трофимук не смог с первого раза правильно составить протокол, а на то, чтобы переделать не было уже времени, и тогда Трофимук составил новый протокол.

В суд журналиста вызвали СМС-сообщением, которое Левчук получил в 9:46, о том, что его дело будет рассматриваться через 14 минут – в 10:00.

О переносе рассмотрения дела Левчук узнал из письма из милиции 12 марта. Журналиста судят по статье 22.9 КоАП (нарушение закона о СМИ).