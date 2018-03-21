«Пенсионная ловушка» может захлопнуться в Дроздах 5 21.03.2018, 9:53

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Изображение: Екатерина МАРТИНОВИЧ/kp.by

После перемен в стране все будет приведено в норму.

Буквально за пару лет страховой стаж белорусов, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, вырос более чем на десять лет. До 2014 года он составлял пять лет, но с 1 января 2014 года срок увеличился до десяти, а через год — до пятнадцати. В 2015-м он уже равнялся 15 годам и 6 месяцам. С начала 2017-го страховой стаж подняли еще на полгода — теперь он составляет 16 лет. Планка будет увеличиваться на шесть месяцев ежегодно, пока не достигнет 20 лет.

Тысячи человек оказались заложниками ситуации и пытаются свести концы с концами. Как объяснить этот феномен «социального государства» и почему пенсионеры в нашей стране приравнены к «тунеядцам» - сайт Сharter97.org обратился за комментарием к представителю профсоюза РЭП в Брестской области Зинаиде Михнюк:

- Я также являюсь пенсионеркой и получаю 194 рубля при 39 годах трудового стажа. Убрали учебу, убрали пять лет по уходу за ребенком, зарплата на предприятии, где я работала, также была не самой высокой. Вот такая арифметика получается.

Сегодня все постановления и законы принимаются не в пользу простых пенсионеров. Чиновники надеятся на большую пенсию и различные «бонусы» на старость лет. Поэтому совершенно не думают об обычных людях. А людям, которые сидят в кабинетах и начисляют пенсию - приходится краснеть и прятать глаза. Стыдно посмотреть в лица тех пенсионеров, которым они выплачивают гроши. Видимо чиновники не думают, что все в нашей стране может поменяться и тогда «пенсионная ловушка» захлопнется в Дроздах. К чему мы в нашей стране пришли? Люди доведены до бедствия во время своей трудовой деятельности, а когда их отправляют на «заслуженный отдых» - бедствия продолжаются.

Совсем недавно ехала на суд в Пинск, представлять интересы члена нашего профсоюза, рассказывала о проблемах трудящихся - и увидела, как люди заинтересовались разговором. Пассажиры электрички говорят: «Насколько же нужно не любить свой народ, чтобы белорусы выезжали на заработки в другие страны, рисковали своей жизнью, дети бы не видели отцов, жены своих мужей».

Именно в таких электричках и раздается настоящий голос народа. Знаете, особенно радует в преддверии 100-летия БНР, которое мы будем отмечать 25 марта, что у людей приходит осознание, хоть и на бытовом уровне, с кем мы имеем дело. C таким народом у зарвавшейся власти нет шансов.

- Во время прошлогодних протестов люди отмечали, что пенсионеры, которых всегда причисляли к «электорату Лукашенко», превратились в настоящих врагов диктатора. Вы не замечали изменения настроения среди пенсионеров?

- Я с вами соглашусь. Меня очень впечатлили «тунеядские» протесты прошлого года. Особенно запомнилась акция в Пинске, когда свою историю независимым журналистам рассказала одна женщина. Она сорок лет проработала в культуре, а получает пенсию 190 рублей. А затем она на всю площадь начала кричать: «Люди! Я хочу жить, а не выживать! Не бойтесь, нас опустили ниже плинтуса, куда нам отступать дальше?» Я лично не присутствовала на этой акции, но сидела возле экрана, а слезы сами капали из глаз. Человек поднялся с колен и заявил о себе на всю страну. Мне все больше и больше нравится то, что сказала активистка нашего профсоюза. Она работала на одном из самых крупных предприятий в Бресте, но у нее не хватило трудового стажа, чтобы получить достойную пенсию. Но у нее есть такая уверенность, что ситуация в стране поменяется и все будет приведено в норму и справедливость восторжествует. Мы, профсоюзы, выступаем и сражаемся за права людей, которые попали в трудные жизненные ситуации. Выступаем за то, чтобы у пенсионеров был какой-то минимум. Достойный минимум. Знаете, я очень рада, что в своей профсоюзной деятельности я вижу результат. Люди меняются, благодаря «Хартии-97», благодаря другим независимым СМИ, благодаря солидарности людей.

Я мечтаю, чтобы отправной точкой в сознании людей стало 100-летие БНР, чтобы люди поняли, что власть - это мы, а не горстка приближенных вельможей. А чиновниками скажу: запомните, пенсия не за горами!