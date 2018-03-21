«Белтелеком» объявил о повышении тарифов 10 21.03.2018, 10:11

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Новые цены на связь вступают в силу с 1 апреля.

«Белтелеком» объявил о повышении тарифов на связь. Вот как объяснили повышение в компании:

«Тарифная политика компании «Белтелеком» направлена на максимальное сдерживание роста цен. Однако постоянное развитие телекоммуникационных технологий и обеспечение гарантированно высокого качества услуг невозможно без модернизации сети, приобретения современного оборудования, разработки новых технических решений и услуг».

В связи с этим с 1 апреля 2018 года стоимость услуг доступа в сеть Интернет увеличится в среднем на 3 процента.

Остались неизменными пакетные предложения линейки «ЯСНА». Существующие тарифы сохраняются на пакеты услуг «ЯСНА 35», «ЯСНА 35+», «ЯСНА 75», «ЯСНА 75+», а также на тарифный план услуг доступа в интернет «Рекорд 25».

К примеру, абонентская плата на тарифе «Домосед Старт» вырастет с 14,2 до 15,5 рублей (+9,2%), на тарифе «Домосед XXL» — с 16,5 до 17 рублей (+3%). Ежемесячный платеж на «Комфорт экспресс» увеличится с 8,7 до 9 рублей (+3,4%), на «Рекорд 10» — с 15,5 до 17,1 рублей (+10,3%), а на «Рекорд 50 new» — с 23 до 23,5 рублей (+2,1%)

Будет повышена стоимость услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений, выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи.

К примеру, звонок на номер мобильного оператора со стационарного телефона для физлица днем теперь будет стоить 6,4 копейки за минуту (+4,9%), а международный звонок в Россию или Украину — 40 копеек (+1,9%).

Изменения стоимости в пределах 6 процентов коснутся также основных тарифных планов телевидения Zala и некоторых пакетов услуг электросвязи.

Повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания.

Cо всеми обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.