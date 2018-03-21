закрыть
21 марта 2018, среда, 11:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В России началась война властных кланов

1
  • Александр Гольц, «Ежедневный журнал»
  • 21.03.2018, 10:17
  • 3,836
Александр Гольц

Разворачиваются более серьезные, чем избирательный фарс, события.

Сразу после всенародного утверждения себя главным начальником России Путин объявил о начале избирательной кампании. Не того фарса, который можно было наблюдать последние три месяца, а настоящей борьбы за высшие посты.

Борьба предстоит специфическая: доказывать свою полезность, предлагать программы, вываливать кучи компромата на конкурентов претенденты будут не перед российскими гражданами, а перед одним-единственным человеком – Путиным В. В. Придя в свой избирательный штаб сразу же после закрытия избирательных участков, он заявил: «Что касается председателя правительства и правительства в целом ... конечно, я об этом думаю, предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов. Но все изменения будут объявлены после инаугурации».

Совсем недавно Путин объяснял свое показное нежелание объявлять о намерении участвовать в президентских выборах тем, что не хотел без нужды нервировать чиновников. Мол, стоит ему сообщить о намерении в очередной раз возглавить страну, и тут же представители правящего класса погрузятся в испуганное ожидание своей участи. Стало быть, неустанная работа на пользу подведомственного населения замрет. Но вот теперь Путин решил все же погрузить своих соратников в состояние близкое к истерике. Надо сказать, что это — любимая его забава: ведь именно так, доведя сподвижников до грани нервного срыва, и можно проверить, искренни ли они в своих заверениях о беззаветной любви.

В общем, ближайшие полтора месяца мы увидим, как злой мальчик будет угощать своих каштанок кусочками мяса на веревочке, а потом вытаскивать эти кусочки назад. После чего будет немедленно проверяться их способность стоять на задних лапках. Помнится, такого испытания в свое время не выдержал Сергей Иванов. В 2007-м, когда Путин погрузился в думы об избрании преемника, Иванову сообщили, что он назначен главой правительства, а, стало быть, и будущим президентом. А через пару часов выяснилось, что должность получил очередной «технический премьер». Иванов не выдержал и позволил на встрече с иностранцами себе пару не слишком корректных замечаний в адрес Путина. И был отдален от главного начальника на все время медведевского президентства.

Чиновников ждут не только обманные ласки и бесконечные унижения. Впереди очередная война властных кланов на уничтожение. Такими схватками под ковром знаменовалось практическое каждое новое путинское воцарение. В 2004-м был экстренно накануне выборов уволен премьер Михаил Касьянов, которого по слухам заподозрили чуть ли не в подготовке переворота. В 2007-м случилась схватка между ФСБ и Госнаркоконтролем, чей тогдашний глава обвинил коллег с Лубянки в забвении благородных идеалов чекизма и перерождении в торговцев. По итогам противоборства оба ведомства потеряли руководителей. Правда, бывший директором ФСБ Николай Патрушев оказался на должности секретаря Совбеза. В 2011-м сошлись Следственный комитет и прокуратура. Те, кто оказался тогда в роли щепок при рубке властного леса, сели всерьез и надолго.

И вот сейчас разгорается новое небывалое сражение. В Мосгорсуде на слушаниях по уголовному делу об особо крупной взятке, предположительно полученной экс-начальником управления Следственного комитета Михаилом Максименко за содействие в переквалификации обвинения двум подручным вора в законе Шакро Молодого, свидетелем выступил глава столичного ГСУ СКР Александр Дрыманов. При этом обвинение не хотело вызывать в суд главного московского следователя.

Но генерал, по его словам, явился, чтобы «искать защиту и понимание». По версии Дрыманова, продержав его заместителя Никандрова полтора года в СИЗО, сотрудники ФСБ добились от того показаний на начальника. Он, мол, дал Дрыманову взятку в 10 тысяч евро «за продвижение по службе». Начальник столичных сыщиков, не стесняясь, указывает, что причина этих обвинений в развернувшей межведомственной конкуренции. По его словам, слухи о создании единой Федеральной службы расследований имеют под собой реальную почву. В очередной раз предполагается создание единой следственной службы: «Сейчас происходит ситуация, как в басне про лебедя, рака и щуку, когда разные ведомства занимаются следствием и мешают друг другу. Работа по созданию такой службы уже идет».

В рамках такой реформы следственные управления МВД и ФСБ должны влиться в Следственный комитет. Такие перспективы им не нравятся. И, по Дрыманову, они бросились «демонизировать СКР» и его чистых, как агнцы, руководителей. Дело усугубилось тем, что руководители ФСБ поспешили доложить об успешном расследовании коррупционного преступления «на самый высокий уровень», поэтому у них просто «не оставалось другого выхода», кроме как продолжать это дело.

В ближайшие недели мы еще станем свидетелями неожиданных разоблачений. Однако я не торопился бы устраиваться поудобнее у телевизора и запасаться попкорном. К сожалению, эти бульдоги, скорее всего, не ограничатся внутривидовой грызней. Им надо будет доказывать собственную полезность. И стало быть, от подчиненных потребуют «улучшить показатели» в этот исторический момент, а, может, что еще хуже, заняться «поиском вредителей». Шансы обычного человека попасть под перекрестный огонь при схватке разных отрядов царевых опричников решительно возрастают.

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»


популярное за неделю

Мнение

Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман
Госзаказ на Конституцию
Госзаказ на Конституцию Константин Скуратович
Физики и юрики
Физики и юрики Ирина Халип
Я балдею, дорогая редакция…
Я балдею, дорогая редакция… Алексей Венедиктов