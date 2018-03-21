В России началась война властных кланов 1 Александр Гольц, «Ежедневный журнал»

21.03.2018, 10:17

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Александр Гольц

Разворачиваются более серьезные, чем избирательный фарс, события.

Сразу после всенародного утверждения себя главным начальником России Путин объявил о начале избирательной кампании. Не того фарса, который можно было наблюдать последние три месяца, а настоящей борьбы за высшие посты.

Борьба предстоит специфическая: доказывать свою полезность, предлагать программы, вываливать кучи компромата на конкурентов претенденты будут не перед российскими гражданами, а перед одним-единственным человеком – Путиным В. В. Придя в свой избирательный штаб сразу же после закрытия избирательных участков, он заявил: «Что касается председателя правительства и правительства в целом ... конечно, я об этом думаю, предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов. Но все изменения будут объявлены после инаугурации».

Совсем недавно Путин объяснял свое показное нежелание объявлять о намерении участвовать в президентских выборах тем, что не хотел без нужды нервировать чиновников. Мол, стоит ему сообщить о намерении в очередной раз возглавить страну, и тут же представители правящего класса погрузятся в испуганное ожидание своей участи. Стало быть, неустанная работа на пользу подведомственного населения замрет. Но вот теперь Путин решил все же погрузить своих соратников в состояние близкое к истерике. Надо сказать, что это — любимая его забава: ведь именно так, доведя сподвижников до грани нервного срыва, и можно проверить, искренни ли они в своих заверениях о беззаветной любви.

В общем, ближайшие полтора месяца мы увидим, как злой мальчик будет угощать своих каштанок кусочками мяса на веревочке, а потом вытаскивать эти кусочки назад. После чего будет немедленно проверяться их способность стоять на задних лапках. Помнится, такого испытания в свое время не выдержал Сергей Иванов. В 2007-м, когда Путин погрузился в думы об избрании преемника, Иванову сообщили, что он назначен главой правительства, а, стало быть, и будущим президентом. А через пару часов выяснилось, что должность получил очередной «технический премьер». Иванов не выдержал и позволил на встрече с иностранцами себе пару не слишком корректных замечаний в адрес Путина. И был отдален от главного начальника на все время медведевского президентства.

Чиновников ждут не только обманные ласки и бесконечные унижения. Впереди очередная война властных кланов на уничтожение. Такими схватками под ковром знаменовалось практическое каждое новое путинское воцарение. В 2004-м был экстренно накануне выборов уволен премьер Михаил Касьянов, которого по слухам заподозрили чуть ли не в подготовке переворота. В 2007-м случилась схватка между ФСБ и Госнаркоконтролем, чей тогдашний глава обвинил коллег с Лубянки в забвении благородных идеалов чекизма и перерождении в торговцев. По итогам противоборства оба ведомства потеряли руководителей. Правда, бывший директором ФСБ Николай Патрушев оказался на должности секретаря Совбеза. В 2011-м сошлись Следственный комитет и прокуратура. Те, кто оказался тогда в роли щепок при рубке властного леса, сели всерьез и надолго.

И вот сейчас разгорается новое небывалое сражение. В Мосгорсуде на слушаниях по уголовному делу об особо крупной взятке, предположительно полученной экс-начальником управления Следственного комитета Михаилом Максименко за содействие в переквалификации обвинения двум подручным вора в законе Шакро Молодого, свидетелем выступил глава столичного ГСУ СКР Александр Дрыманов. При этом обвинение не хотело вызывать в суд главного московского следователя.

Но генерал, по его словам, явился, чтобы «искать защиту и понимание». По версии Дрыманова, продержав его заместителя Никандрова полтора года в СИЗО, сотрудники ФСБ добились от того показаний на начальника. Он, мол, дал Дрыманову взятку в 10 тысяч евро «за продвижение по службе». Начальник столичных сыщиков, не стесняясь, указывает, что причина этих обвинений в развернувшей межведомственной конкуренции. По его словам, слухи о создании единой Федеральной службы расследований имеют под собой реальную почву. В очередной раз предполагается создание единой следственной службы: «Сейчас происходит ситуация, как в басне про лебедя, рака и щуку, когда разные ведомства занимаются следствием и мешают друг другу. Работа по созданию такой службы уже идет».

В рамках такой реформы следственные управления МВД и ФСБ должны влиться в Следственный комитет. Такие перспективы им не нравятся. И, по Дрыманову, они бросились «демонизировать СКР» и его чистых, как агнцы, руководителей. Дело усугубилось тем, что руководители ФСБ поспешили доложить об успешном расследовании коррупционного преступления «на самый высокий уровень», поэтому у них просто «не оставалось другого выхода», кроме как продолжать это дело.

В ближайшие недели мы еще станем свидетелями неожиданных разоблачений. Однако я не торопился бы устраиваться поудобнее у телевизора и запасаться попкорном. К сожалению, эти бульдоги, скорее всего, не ограничатся внутривидовой грызней. Им надо будет доказывать собственную полезность. И стало быть, от подчиненных потребуют «улучшить показатели» в этот исторический момент, а, может, что еще хуже, заняться «поиском вредителей». Шансы обычного человека попасть под перекрестный огонь при схватке разных отрядов царевых опричников решительно возрастают.

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»