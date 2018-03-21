Нацбанк борется с ветряными мельницами 1 Владимир Тарасов, «Белрынок»

21.03.2018, 10:31

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Решения регулятора наносят ущерб экономике.

Национальный банк в марте принял решение сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне (10,5%), обосновав свое решение высокими инфляционными ожиданиями. Но на них это мало повлияет, а вот ущерб экономике нанесет.

Решение оставить ставку без изменения Нацбанк принял на ежеквартальном заседании правления по денежно-кредитной политике, которое состоялось 14 марта. После этого в специальном сообщении он попробовал разъяснить свое решение. Оно действительно требовалось, так как глава Нацбанка Павел Каллаур на совещании у Лукашенко сказал, что вектор на снижение процентных ставок в экономике сохранится. И вот, после такого заверения Павла Каллаура, Нацбанк решил заморозить ставку рефинансирования, причем намекнул, что это надолго, сообщив, что следующее ежеквартальное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике состоится 20 июня 2018 года.

Жители Беларуси ожидают стабильного роста цен

Судя по тексту сообщения Нацбанка, решиться на подобные действия его побудили инфляционные ожидания экономических субъектов, которые, как считают в Нацбанке, сохраняются высокими, и их уровень превышает целевой параметр по инфляции. Это утверждение подтверждают исследования самого Нацбанка. Согласно проведенному им в феврале 2018 года опросу среди экономических субъектов, ожидаемый ими уровень инфляции составил 11,6% (в годовом выражении), что ненамного ниже уровня по результатам опроса в ноябре 2017 года, равного 11,9%.

Однако этот же опрос показал, что оценка текущего уровня инфляции в феврале составила 12,4% против 12,9% в ноябре прошлого года. Это намного выше уровня инфляции, который выдает Национальный статистический комитет, оценивший ее в феврале в 4,9%.

Но это еще не все. Большинство опрошенных Нацбанком людей (59,8%) ожидают, что цены в будущем будут расти такими же темпами, как сейчас. Только 11,9% опрошенных считают, что цены будут увеличиваться быстрее, причем в ноябре 2017 года таких было 16,3%. Более того, 23,9% участников опроса полагают, что цены будут увеличиваться медленнее, чем сейчас.

Вряд ли можно считать уверенность 90% населения Беларуси в том, что цены будут расти, ненормальным. Допустим, в США цены тоже растут, хотя и не так быстро, как в Беларуси, это устойчивая тенденция, более того, ФРС США несколько лет предпринимал просто титанические усилия для увеличения темпов инфляции. Об этом все знают, поэтому если провести социологический опрос там, то большинство американцев, наверняка, будет уверено в том, что цены будут расти. То есть, это совершенно нормально.

Итак, мы обнаружили, что реально существующая проблема с инфляцией состоит в том, что оценка населением инфляции не совпадает со средним значением. Это действительно реальная проблема, но ее во многом вызывает само государство. Например, у нас более быстрыми темпами растут цены на услуги ЖКХ, топливо начало дорожать опережающими темпами, и т. д.

Ставки Нацбанка не влияют на цены по отдельным группам товаров

Но замораживание ставки рефинансирования Нацбанка никак на указанные факторы, которые приводят к значительному росту цен на отдельные товары, не влияет. Ставка влияет в целом на средний показатель инфляции, с которым проблем нет.

То есть, действия Нацбанка, направленные на замораживание ставок, не приведут к снижению инфляционных ожиданий, а вызовут сокращение средней инфляции ниже целевого уровня в 5%. Но это означает, что страна будет развиваться более низкими темпами, чем могла бы. Следовательно, денежно-кредитная политика, которая в настоящее время осуществляется Нацбанком, не является нейтральной, как отмечено в его сообщении о ставке рефинансирования. Политика на самом деле является жесткой.

Такую же ошибку сделал Банк России, который установил целевой уровень инфляции в 4%, а свою ключевую ставку держит намного выше нее, ссылаясь на высокие инфляционные ожидания. И вот результат: инфляция в России в феврале упала до 2,2%, а ВВП в 2017 году вырос всего на 1,5%. И это несмотря на колоссальный рост доходов от внешней торговле, из-за которых бюджет России буквально трещит по швам. Минфин и ЦБ просто уже не знают, куда прятать деньги. Но от своих планов финансовые ведомства в РФ отказываются не собираются, и даже не пытаются понять, что происходит, и что на самом деле представляют собой инфляционные ожидания, с которыми ситуация в РФ, по-видимому, такая же, как и в РБ.

Белорусские финансовые ведомства, похоже, собираются идти по этому пути. Наш Минфин с февраля прекратил публикацию данных о местных бюджетах и бюджете Фонда социальной защиты населения, оставив только данные по республиканскому бюджету. Минфин не объяснил свои действия, но трудно отделаться от предположения, что наиболее вероятная причина – желание скрыть, что бюджет получает огромные доходы, которые никуда не собирается тратить. Это видно по данным за январь: доходы органов государственного управления составили 4,5 млрд. BYN, а профицит – 1,5 млрд. BYN. А ведь есть еще и нерастраченный профицит за 2017 год в объеме 3,1 млрд. BYN.

Профицитным оказался даже ФСЗН (в размере 0,2 млрд. BYN за 2017 год и 0,1 млрд. BYN за январь 2018 года)! Эту информацию Минфин, возможно, и хочет скрыть. Дело в том, что в прошлые годы белорусским пенсионерам постоянно говорили, что пенсии нельзя увеличивать, а пенсионный возраст надо поднять, так как в ФСЗН нет денег. И вот деньги есть, а пенсии все равно не увеличиваются. Значит, дело не в ФСЗН. А в чем? Народ начнет думать.

Таким образом, подведем итог: белорусские финансовые ведомства исходят из неверных оценок сути происходящих с ценами в Беларуси процессов, поэтому принимаемые ими меры приведут совсем не к тем результатам, на которые они рассчитывают.

Нацбанк, как дон Кихот, борется не с реальными великанами, а с ветряными мельницами. Выдумали целевой уровень инфляции в размере 5% (почему именно 5%, а не, допустим, 2% или 4,5% или 7%? – никто не знает), и начали бороться с инфляционными ожиданиями, не разобравшись с тем, что их вызывает. В результате героической борьбы Нацбанка с надуманными проблемами, он в реальности проводит, на пару с Минфином, не нейтральную, а жесткую денежно-кредитную политику, препятствуя экономическому развитию страны.

Владимир Тарасов, «Белрынок»