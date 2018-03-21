Что жители Китая ищут в интернете о Беларуси? 21.03.2018, 10:43

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Cамые популярные запросы поисковой системы.

Американское издание Foreign Policy составило карту наиболее частых запросов о странах Европы, которые оставляют пользователи китайского поискового гиганта Baidu, занимающего в Поднебесной около 80 процентов рынка, пишет сайт «Беларусь и мир».

Как можно понять из пояснений к этому мини-исследованию, методика журналистов была не совсем научной, поскольку не базировалась на подсчете реальных данных.

Они просто самостоятельно вводили в поисковой строке начало вопроса о какой-либо стране на китайском языке (например, «почему Швейцария…») и смотрели, какие варианты чаще всего выдает функция автозаполнения.

Для справки, автозаполнение – это подсказки, которые сайт сам выдает пользователю исходя из первых букв или слов запроса, которые тот начинает вводить.

Работа алгоритма не прозрачна для обывателя и наверняка известна лишь разработчикам, однако, по идее, он должен выдавать самые популярные варианты, введенные другими людьми за последнее время.

Как выяснили журналисты Foreign Policy, по запросу о Беларуси наиболее частой подсказкой, которую выдавал Baidu, оказалась «почему так называется?»

Для сравнения, Россия дала вариант «любит сражаться», Украина – «красивые женщины».

Швейцария получила статус «нейтральна», Греция – «без денег», Финляндия – «хороший английский», Испания – «почему не аннексирует Португалию», Ирландия – «независима», Шотландия – «хочет стать независимой», и так далее.

Как поясняет американский журнал, для крупных стран поисковой сайт выдавал наибольшее количество подсказок. А для некоторых небольших — ни одной. Видимо, этими государствами жители Поднебесной интересуются намного реже.