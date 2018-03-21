Лидер республиканцев в Сенате США раскритиковал Трампа за звонок Путину
- 21.03.2018, 10:58
Митч Макконнелл назвал Путина диктатором, который выиграл фейковые «выборы».
Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл раскритиковал решение президента Дональда Трампа поздравить Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом сообщает телеканал CNN.
Макконнелл назвал Путина «диктатором», который выиграл «фейковые выборы».
«Говоря о выборах в России, я вижу отсутствие доверия к подсчету голосов. Я всегда вспоминаю выборы, которые есть почти в каждой коммунистической стране: кто бы ни был там диктатором, он всегда набирает большое количество голосов», – подчеркнул лидер республиканцев Сената.
Он добавил, что будь он на месте Трампа, звонок Путину не был бы для него в приоритете.
«Однако президент может позвонить тому, кому хочет», – отметил Макконнелл.
20 марта в Кремле заявили, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах.
Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов.
19 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп не планирует звонить Путину для поздравлений с победой на выборах.