Лидер республиканцев в Сенате США раскритиковал Трампа за звонок Путину 21.03.2018, 10:58

Митч Макконнелл назвал Путина диктатором, который выиграл фейковые «выборы».

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл раскритиковал решение президента Дональда Трампа поздравить Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом сообщает телеканал CNN.

Макконнелл назвал Путина «диктатором», который выиграл «фейковые выборы».

«Говоря о выборах в России, я вижу отсутствие доверия к подсчету голосов. Я всегда вспоминаю выборы, которые есть почти в каждой коммунистической стране: кто бы ни был там диктатором, он всегда набирает большое количество голосов», – подчеркнул лидер республиканцев Сената.

Он добавил, что будь он на месте Трампа, звонок Путину не был бы для него в приоритете.

«Однако президент может позвонить тому, кому хочет», – отметил Макконнелл.

20 марта в Кремле заявили, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах.

Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов.

19 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп не планирует звонить Путину для поздравлений с победой на выборах.