«Ъ»: В Екатеринбурге хотят отменить выборы мэра, чтобы избавиться от оппозиционера Ройзмана 1 21.03.2018, 11:16

Евгений Ройзман

Фото: Ekbrealty.ru

Мэр Евгений Ройзман cтал настоящей проблемой для Путина.

В ближайшее время в Законодательное собрание Свердловской области внесут законопроекты об отмене прямых выборов мэра региональной столицы Екатеринбурга и новой системе формирования городской думы, пишет «Коммерсант» во вторник, 20 марта, со ссылкой на неназванные источники

Как изменятся выборы мэра Екатеринбурга

Согласно поправкам, которые хотят внести в региональное законодательство, мэр Екатеринбурга будет избираться городскими депутатами, утверждает собеседник газеты. При этом депутаты смогут выбирать только из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Сейчас в городе двуглавая система. Мэра, который руководит гордумой, выбирают на всенародных выборах на пять лет. Сити-менеджера, который возглавляет городскую администрацию, нанимают по конкурсу.

Из-за поправок, пролоббированных тогдашним губернатором Свердловской области Александром Мишариным, с 2010 года у мэра Екатеринбурга почти нет реальной исполнительной власти — в основном он выполняет представительские функции.

На последних выборах в 2013 году победил оппозиционер Евгений Ройзман. Очередные выборы мэра должны состояться в сентябре, но, если поправки примут, их отменят.

В ходе реформы 2014 года заксобраниям регионов передали право выбирать схему формирования муниципальной власти. До этого этим правом обладали муниципальные депутаты. После реформы в России резко сократилось количество городов с прямыми выборами мэра.

Выборы мэров сохранились только в 8 из 80 региональных центров: Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Томске, Кемерово, Анадыре, Абакане и Якутске. Кроме того, выборными остаются должности мэра Москвы и губернатора Петербурга.

Как изменятся выборы городских депутатов Екатеринбурга

Поправки, которые хотят принять региональные власти, снизят число депутатов городской думы, избираемых по партийным спискам — с 18 до 10. Если их примут, то на выборах в сентябре этого года новый состав гордумы на следующие пять лет изберут уже по новым правилам.

В екатеринбургской думе 36 депутатов. Половина из них избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам. Сейчас большинство, 21 место, у правящей партии «Единая Россия».