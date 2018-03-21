Ян Каспшик: Голос оппозиционеров времен ПНР - это голос независимой Польши 21.03.2018, 11:30

Фото: PAP/Tomasz Gzell

В Польше создан Совет по делам деятелей антикоммунистической оппозиции.

В Польше создан Совет по делам деятелей антикоммунистической оппозиции и репрессированных по политическим мотивам. В Бельведерском дворце в Варшаве состоялась по этому поводу торжественная церемония, во время которой Ян Каспшик, глава Управления по делам ветеранов и репрессированных, вручил специальные документы деятелям оппозиции времен Польской Народной Республики, которые стали членами Совета, cообщает «Радио Польша».

По словам Яна Каспшика, Совет будет выполнять две функции. Одна из них консультативная, а вторая заключается в том, что деятели оппозиции будут обращаться в Совет по разным вопросам. «Члены Совета представляют разные социальные круги и разные организации», - сказал Каспшик. Он также добавил, что его члены лучше всего знают судьбы людей, «покалеченных не только в ПНР, но и в 90-е, и в 2000-е годы».

Совет по делам деятелей антикоммунистической оппозиции и репрессированных по политическим мотивам призван проверять информацию о людях, которые ходатайствуют о получении статуса деятеля антикоммунистической оппозиции, а также о получении финансовой поддержки.Как отметил на торжественной церемонии глава Института национальной памяти Ярослав Шарек, у Совета будет также символическая функция: он будет особым голосом правды.

«ПНР – это не сатуратор, это огромное унижение человека и уничтожение в течение нескольких десятилетий всего, что определяло Польшу. Прежде всего, нашей традиции 1050-летнего народа, которая продолжается, опираясь на фундаменте латинской цивилизации», - сказал Ярослав Шарек.

Глава Института национальной памяти также добавил, что голос оппозиционных деятелей и их советы нужны: «Это голос людей свободы, людей независимой Польши».