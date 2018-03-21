Как жители Гродно борются за часовню в Понемуни 21.03.2018, 11:48

Блогер предложил чиновникам отреставрировать заброшенную часовню в Понемуни и передать ее католикам.

Такое предложение 18 марта отправил в Гродненский горисполком блогер Евгений Аснаревский. По мнению блогера, возрождение часовни может стать первым шагом в комплексной реновации поместья Понемунь и превращения бывшего дворцово-паркового ансамбля в одну из популярных туристических достопримечательностей города, пишет Hrodna.life.

Евгений сравнивает бывшую королевскую усадьбу Понемунь со знаменитыми Лазенками в Варшаве. Эти места связаны с именем последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского. Блогер считает, что в Гродно можно создать что-то подобное, как в столице Польши. Преимущества Понемуни — живописное расположение и частично сохраненены старинные постройки.

«Усадьба Понемунь кажется исключительно перспективным туристическим объектом. Я написал статью, в которой изложил некоторые свои идеи о реновации бывшей королевской резиденции. Великолепные природные условия, интересные исторические объекты — все это может помочь сделать дворцово-парковый комплекс в Понемуни изюминкой Гродно», — рассказывает Евгений.

Возрождение истории и уважение к предкам

Сегодня территория бывшей усадьбы частично находится в довольно запущенном состоянии. Часовня представляет собой пример советского варварства. В королевской усадьбе живут обычные гродненские семьи, а конюшню переделали под офисное здание.+

«Мое особое внимание привлекла неоготическая часовня XIX века, изуродованная советскими пристройками. Это здание приспособили для эксплуатации, а не просто уничтожили, как Фару Витовта, и оно сохранилось. Но храм, в котором молились люди, памятник истории и культуры, важная часть всего комплекса, по прежнему находится в искаженном виде, при этом объект внесен в список историко-культурных ценностей.+

Я думаю, приведение часовни в надлежащий вид означало бы возрождение гродненцами своей истории. Это стало бы знаком уважения к предкам, которые воздвигли храм и молились в нем. Можно начать восстановление всей усадьбы именно с реставрации храма", — добавил Евгений.

Земля с часовней продается: сначала за 2 млн долларов, сейчас 800 тыс.

Территория, где находится часовня, принадлежит ОАО «Гроднопромтехника» и сейчас выставлена на торги. Больше о том, за что предприятие хотело выручить целых 2 млн долларов, и о том, что о возвращении часовни думают католики.