Тереза Мэй: Британия рассматривает варианты, как усилить давление на Россию 21.03.2018, 11:55

Тереза Мэй

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Премьер-министр Великобритании проведет на этой неделе переговоры с другими европейскими лидерами.

Британское правительство рассматривает меры по увеличению давления на Россию в связи с отравлением в английском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Это обсуждал 20 марта Совет национальной безопасности Соединенного Королевства, сообщает Sky News.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, "другие мероприятия против России активно рассматриваются".

Глава правительства намерена провести на этой неделе переговоры с другими европейскими лидерами по делу об отравлении Скрипаля.

4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Великобритании.

Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.

Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.

14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ.

17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.