Гидромет: Завтра потеплеет до +5°С 21.03.2018, 12:25

1,218

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

22 марта Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, лишь ночью в юго-восточных районах скажется влияние малоактивного фронтального раздела, сообщает pogoda.by.

Ожидается облачно, с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный: ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -3..-8°С, при прояснениях до -9..-11°С, во второй половине дня повысится до 0..+5°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

23 марта погоду будут определять неустойчивые воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. В отдельных районах, преимущественно по северной половине страны, пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по юго-востоку до -9°С, максимальная днем 0..+5°С.

24 марта страна снова будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, максимальная днем 0..+7°С.