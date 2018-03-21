закрыть
21 марта 2018, среда, 14:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Гидромет: Завтра потеплеет до +5°С

  • 21.03.2018, 12:25
  • 1,218

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

22 марта Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, лишь ночью в юго-восточных районах скажется влияние малоактивного фронтального раздела, сообщает pogoda.by.

Ожидается облачно, с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный: ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -3..-8°С, при прояснениях до -9..-11°С, во второй половине дня повысится до 0..+5°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

23 марта погоду будут определять неустойчивые воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. В отдельных районах, преимущественно по северной половине страны, пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по юго-востоку до -9°С, максимальная днем 0..+5°С.

24 марта страна снова будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, максимальная днем 0..+7°С.


популярное за неделю

Мнение

25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман
Госзаказ на Конституцию
Госзаказ на Конституцию Константин Скуратович
Физики и юрики
Физики и юрики Ирина Халип