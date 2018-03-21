В Беларуси хотят поднять ставки единого налога 8 21.03.2018, 12:26

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Ставки предлагается поднять на 7,4%.

В Беларуси хотят поднять ставки единого налога за месяц с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц. Соответствующие проекты решений вынесли Мингорисполком и некоторые облисполкомы. Ставки предлагается поднять на 7,4%, пишет tut.by.

Так, в Гомельской области проектом решения «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц» размер ставок единого налога в среднем проиндексирован на 7,4%. К примеру, для тех, кто занимается предоставлением услуг парикмахерских и салонов красоты без привлечения наемных работников, в Гомеле ставки единого налога предлагается поднять до 97 рублей, в Мозыре, Жлобине, Речице и Светлогорске — до 86 рублей, а в остальных населенных пунктах области — до 54 рублей.

В Витебской области также хотят для «адаптации к инфляционным процессам и обеспечения доходной части бюджета» на 7,4% повысить ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц.

К примеру, ставки единого налога с ИП при оказании ими услуг без привлечения наемных работников за техобслуживание и ремонт автомобилей предлагается поднять в Витебске до 237 рублей, в Полоцке, Новополоцке и Орше — до 222 рублей, в райцентрах — до 147 рублей, а в остальных населенных пунктах — до 136 рублей.

«У индивидуальных предпринимателей — плательщиков единого налога выручка от реализации товаров, работ, услуг увеличилась более чем на 25% за 2017 год по сравнению с 2016 годом, — отмечается в обосновании проекта повышения. — К примеру, рост выручки по индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю непродовольственными товарами, составил 129,4%, оказывающим услуги по ремонту предметов личного пользования, бытовых изделий — 128%, по деятельности такси — 132,5%».

Ожидается, что индексация ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц позволит дополнительно привлечь в 2018 году в местный бюджет 0,6 миллиона рублей.

В Минске налоговики предлагают также действующие ставки единого налога увеличить на 7,4%. «Ожидаемые поступления единого налога от физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, в бюджет Минска в 2018 году в связи с принятием решения составят 26,0 млн рублей. Таким образом, в 2018 году в бюджет поступит на 1,8 млн рублей больше, чем в 2017 году», — отмечают налоговики.

К примеру, ставки единого налога за репетиторство хотят поднять до 36 рублей (+2 рубля), для таксистов — до 171 рубля в месяц, производителям мебели по заказам потребителей, включая монтаж, установку мебели собственного производства — до 207 рублей (+13 рублей), за компьютерное программирование — до 124 рублей (+8 рублей). За предоставление для краткосрочного проживания одноквартирных жилых домов (их частей), садовых домиков, дач по заключенным в календарном году двум и более договорам, продолжительность каждого из которых не превышает 15 дней (по каждому жилому помещению, садовому домику, даче), нужно будет заплатить 345 рублей (сейчас — 323 рубля), за перегон из-за границы (за границу) автомобилей — 262 рубля (сейчас — 245 рублей), за техобслуживание и ремонт автомобилей — до 215 рублей (сейчас — 201 рубль).

В последний раз в Минске ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц повышали в декабре 2016 года. Тогда они выросли в среднем на 12%.