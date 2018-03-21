Польские фирмы серьезно нуждаются в рабочих руках 5 21.03.2018, 12:38

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Почти 40% крупных польских фирм трудоустраивает иностранцев.

39% крупных польских фирм трудоустраивает работников из Украины. В свою очередь, 29% компаний намерено сделать это в течение следующего года. Как передает «Радио Польша», таковы данные доклада «Барометр экономической миграции», представленного компанией Personal Service.

«На данный момент в Польше работает около миллиона украинских граждан. Прежде всего, их привлекает географическая близость государств, низкий языковой барьер и возможность высокого заработка», - отмечает директор Personal Service Кшиштоф Инглот. По его словам, работающие в Польше украинцы очень экономны – 60% из них тратит на жизнь ежемесячно около 500 злотых (около 110 евро). Большую часть заработанных денег они откладывают, что пересылать их семьям на родине. Чаше всего украинские граждане работают на должностях, не требующих высокой квалификации.

«К трудоустройству иностранцев фирмы вынуждает серьезная нехватка рабочих рук», - подчеркивает главный экономист организации Pracodawcy RP Лукаш Козловский. По его словам, острая нехватка рабочих рук наблюдается, в основном, в строительной и промышленной сферах.