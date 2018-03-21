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В Иркутске отпразднуют 100-летие БНР

  • 21.03.2018, 12:52

25 марта по всей Беларуси и по всему миру пройдут праздничные мероприятия.

Иркутский белорусский Клуб «Крывічы» приглашает 25 марта в 14 часов на Исторический Вечер в честь 100-летия Белорусской Народной Республики.

Об этом сообщил в «Фейсбуке» основатель Иркутского общества белорусской культуры имени Яна Черского Олег Рудаков.

Мероприятие состоится по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, 40, каб.306.

В программе:

• Доклады по теме.

• Просмотр фильма.

• Небольшой концерт.

• Фуршет.

Вход свободный.

25 марта 2018 года по всей Беларуси и по всему Миру, где существуют белорусские организации пройдут праздничные концерты, исторические вечера, собрания и другие акции, посвящённые 100-летию БНР.


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