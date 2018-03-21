В Иркутске отпразднуют 100-летие БНР
- 21.03.2018, 12:52
25 марта по всей Беларуси и по всему миру пройдут праздничные мероприятия.
Иркутский белорусский Клуб «Крывічы» приглашает 25 марта в 14 часов на Исторический Вечер в честь 100-летия Белорусской Народной Республики.
Об этом сообщил в «Фейсбуке» основатель Иркутского общества белорусской культуры имени Яна Черского Олег Рудаков.
Мероприятие состоится по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, 40, каб.306.
В программе:
• Доклады по теме.
• Просмотр фильма.
• Небольшой концерт.
• Фуршет.
Вход свободный.
25 марта 2018 года по всей Беларуси и по всему Миру, где существуют белорусские организации пройдут праздничные концерты, исторические вечера, собрания и другие акции, посвящённые 100-летию БНР.