Финляндия принимает секретные переговоры США и двух Корей 21.03.2018, 13:10

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В финском городе Вантаа проходят секретные переговоры с участием представителей США, КНДР и Южной Кореи.

Как сообщает Yle, во вторник завершился первый день неформальных переговоров, которые могут продолжиться в среду.

От каждой страны во встрече принимают участие по шесть человек. От Северной Кореи к переговорам привлечен заместитель руководителя отдела МИД КНДР по связям с США Чо Канг-Ир.

Переговоры секретные, поэтому никто из участников не комментирует их ход.

Согласно южнокорейским источникам, целью переговоров, которые планировались с прошлой осени, сначала была неофициальная, академическая политическая дискуссия. Вторничная встреча была первой из серии трех встреч.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, в свою очередь, в среду заявил, что Вашингтон, Сеул и Пхеньян могут провести трехсторонний саммит по вопросам ядерного разоружения на Корейском полуострове.