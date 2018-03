Столетие БНР отметят в Вильнюсе 21.03.2018, 13:34

Вильнюсский организационный комитет приглашает на празднование 100-летнего юбилея БНР.

100 лет назад, 25 марта в 1918 года, была принята Третья Уставная грамота, в которой провозглашалась независимость Белорусской Народной Республики. В рамках 100-летия, гостей ожидает большая праздничная программа. 23 марта в Сейме Литовской Республики пройдёт белоруско-литовская конференция, 24 марта состоится праздничное шествие в Старом городе, открытие «улицы Полоцкой», а также праздничный белорусско-литовский концерт в баре “Paviljonas”. 25 марта состоится торжественное возложение цветов белорусским деятелям на кладбище Расу, служба в костёле Св.Варфаламея, а также праздничный приём в городской Ратуше, сообщают организаторы мероприятия сайту Сharter97.org.

Празднования 100-летнего юбилея организованы совместными усилиями Белоруского дома прав человека имени Б.Звозскова, гражданской компанией «ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЛАРУСЬ», молодежной ассоциацией «StudAlliance», общество беларуской культуры в Литве, студенческим представительством Европейского гуманитарного университета, а также белорусскими и литовскими общественными деятелями, при поддержке Вильнюсского городского самоуправления, Сейма Литовской Республики и Центра Восточно-Европейских исследований (EESC).

23-25 марта все белорусы получат прекрасную возможность собраться вместе, чтобы душевно отметить одно из самых важных событий года – День Воли. Организаторы с удовольствием приглашают к участию всех желающих!

Программа:

23 марта

13:00 – 15:00 – Белоруско-литовская конференция «Lithuania and Belarus 100 years ago and now» в Сейме Литовской Республики. Вход по предварительной регистрации и приглашениям. Адрес: Gedimino pr. 53

24 марта

17:00 – 17:30 – Праздничное шествие от улицы Тоторю до Ужуписа. Место сбора: (Totorių g. 20). Место окончания: (Užupio skveras, Krivių g.).

17.30- 18.30 Открытие таблички с белорусским названием улицы Полоцкой: Адрес: Polocko g.2

18:30 – 19:00 -- Photo exhibition “"80th anniversary of the BPR in Minsk, 1998"

20:00 – 22:00 – праздничный концерт при участии белорусской группы «PAWA». Адрес: Pylimo g. 21B (бар “Paviljonas”)

25 марта

10:30 –11:00 - Чествование памяти деятелей Белорусской Народной Республики на кладбище Расу. Адрес: Rasų g. 32

12-00 – 13-30 - Служба в память о деятелях Белорусской Народной Республики в костёле Св. Варфаламея. Адрес: Užupio g. 17

15:00 – 17:00 – Торжественный юбилейный приём в городской Ратуше при участии высоких гостей, концертом и праздничным фуршетом. Вход по предварительной регистрации и приглашениям. Адрес: Didžioji g. 31

Контакты:

+37060570604 (Павел)

+37067922058 (Денис)

+37065063005. (Эдита)