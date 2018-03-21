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Израиль признал уничтожение ядерного реактора в Сирии в 2007 году

  • 21.03.2018, 13:36

Воздушный удар устранил серьезную угрозу для Израиля.

Израильские военные официально впервые признали уничтожение ими сирийского ядерного реактора в 2007 году. Генерал-лейтенант Гади Эйзенко заявил, что воздушный удар устранил серьезную угрозу для Израиля и стал "сообщением" для других, сообщает "Радио Свобода".

Объявление Израилем 21 марта о проведении операции "Из коробки" рассматривается как завуалированное предупреждение Ирану, который наращивает свое военное присутствие в Сирии.

Израиль предупредил об опасности установлении постоянного иранского военного присутствия в Сирии, особенно, в районах, близких к Израилю. И в прошлом месяце Израиль сбил иранский беспилотник, который, по оценке Тель-Авива, вошел в его воздушное пространство. "Сообщение о нападении на ядерный реактор в 2007 году означает, что Государство Израиль не позволит создавать возможности, которые угрожают существованию Израиля", - заявил генерал-лейтенант Гади Эйзенко. Таковым было наше сообщение в 2007 году, таковым оно остается и сегодня и будет оставаться нашим посланием в ближайшем и отдаленном будущем, - подчеркнул генерал.

Решение Израиля обнародовать и оправдать удар против Сирии происходит после неоднократных призывов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы Соединенные Штаты и международное сообщество предприняли более жесткие меры против Ирана, который является ближайшим союзником президента Сирии Башара Асада наряду с Россией.

Нетаньяху неоднократно предупреждал, что Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие - "ни сейчас, и не через 10 лет, и ни когда-либо" - или построить в Сирии ракетные заводы, которые могут угрожать Израилю, или предоставить передовое оружие для Хезболлы, проиранской шиитской группе в Ливане.

На протяжении всей семилетней гражданской войны в Сирии Израиль провел более 100 воздушных ударов, большинство из которых, как полагают, были направлены на подозрительные поставки оружия, предназначенные для бойцов проиранской шиитской группировки Хезболла, которые действуют вместе с силами Асада в Сирии.


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