«Воруют и кандидаты наук, и уборщицы»: Как охранники супермаркетов ловят магазинных воришек 14 21.03.2018, 13:49

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Охранники супермаркетов рассказали о магазинных воришках, которых им доводилось ловить.

Покупатель всегда прав, даже если ему почему-то удобнее нести товар в кармане, а не в корзине. Персоналу и охране остаётся одно — ненавязчиво сопровождать клиента до кассы, оставляя ему возможность оплатить покупку. Случается, что платить и не собирались.

Охранники слуцких и солигорских супермаркетов рассказали «Кур`еру» о магазинных воришках, которых им доводилось ловить.

Кандидату наук ничего не чуждо

Пожилой мужчина в торговом зале гипермаркета в Слуцке засунул за пазуху банку кофе и бутылку водки и вышел, не заплатив.

Охранники увидели это на мониторе видеонаблюдения. Когда стали разбираться, мужчина показал диплом кандидата наук. Несмотря на научные заслуги, мужчину увезли в РОВД.

День бесплатного женского шопинга

Девушка 20−25 лет в одном и том же слуцком торговом центре за один визит обокрала три магазина: в супермаркете украла фен, в обувном магазине — туфли, третий товар вынесла из магазина электроники.

Воровку заметили спустя время на записях с камер видеонаблюдения. Её разыскала милиция.

За детьми глаз да глаз нужен

Четверо школьников сняли коробки с наушниками со стенда в магазине, якобы посмотреть, а потом повесили обратно пустые коробки и ушли. На следующий день два охранника с распечатанными скриншотами записей с камер видео­наблюдения обошли слуцкие школы. Социальный педагог одной из школ узнала своих учеников. Дальше детьми занималась милиция.

Гениальная схема уборщицы

Кражи совершают не только покупатели, но и свои работники. Охранник солигорского торгового центра Владимир разоблачил уборщицу ресторана, которая воровала посуду.

У уборщицы была специальная тележка, на которой она перевозила швабру, ведро с моющим средством и ведро с водой для ополаскивания.

Однажды охранник заметил на записи с камеры видеонаблюдения, как уборщица взяла пять фарфоровых тарелок, погрузила их в ведро с моющей жидкостью. Потом помыла лестницу и пошла мыть общественный туалет для посетителей. В туалете выгрузила из ведра тарелки в мусорный пакет и вынесла их вместе с мусором.

«Думаю, это был не единичный случай, — говорит Владимир. — И дома она собрала себе полный сервиз. Ресторан расстался с этой работницей. Но она возместила только тот ущерб, который мы смогли доказать».

Рассовал по карманам 20 плиток шоколада

По словам охранников солигорского супермаркета Green, порой воровской азарт человека не поддаётся осмыслению — берут столько, что выпирает из карманов.

Совсем недавно за кассовой линией задержали мужчину, за которым начали наблюдать ещё в торговом зале. Он что-то прятал в карманы куртки и брюк. При досмотре из карманов достали 20 плиток шоколада и две упаковки шоколадных конфет.

Ещё одна солигорчанка «случайно» положила в сумку и забыла оплатить на кассе канцелярские принадлежности, продукты питания, сувениры на сумму 84 рубля. Товар изъяли и возвратили в торговый зал.

Истории от охраны «Строймаркета» и «Белмаркета» в Слуцке

Одному мужчине пришлось краснеть за свою супругу, которая вынесла из магазина кусок мыла. В другом магазине двое мужчин решили выпить посреди торгового зала дорогой коньяк.

Воры залезают к нам в кошелёк

Жанна Самойленко, заведующая магазином «СтройМАРКЕТ» в Слуцке, рассказывает, что в их торговой сети служба охраны совместно с участковым инспектором вычисляют почти все случаи краж.

«В нашем магазине по всему периметру и рядам установлены видеокамеры, — отмечает собеседница. — Даже если охранник не заметил сам момент кражи и вор покинул магазин, то его рано или поздно можно вычислить. Записи с видео­камер регулярно просматриваются службой охраны. И если на ней запечатлён момент воровства, мы связываемся с участковым. Далее возбуждается уголовное дело, а фотографии с изображением подозреваемого дуб­лируются: одна остаётся у сотрудников магазина, вторая — у участкового».

Как правило, вору приходится возмещать стоимость украденного товара и платить штраф, который составляет минимум 210 руб­лей. Также представитель магазина имеет право подать иск о возмещении морального ущерба. Поэтому украденный кусок мыла может обойтись в солидную сумму.

«Нечистыми на руку часто оказываются приличные и обеспеченные люди, которые могут себе позволить купить всё, что душе угодно, — удивляется Жанна Самойленко. — Но им, наверное, просто хочется воровать».

Недавно в магазин «СтройМАРКЕТ» пришла семья — муж, жена и ребёнок. Через некоторое время охранник, просматривая записи с камер видеонаблюдения, заметил, как женщина распаковала коробку с мылом и положила в сумку несколько кусков.

Позже глава семейства пришёл за покупками, и его пригласили побеседовать в комнату охраны. Мужчина был шокирован тем, что супруга украла мыло. Он пояснил, что их семья живёт в достатке и что даже не подозревал о произошедшем.

Попадаются на кражах и пенсионеры, и дети. Был случай, когда бабушка отказалась покупать внуку калькулятор и он решил его пронести через кассу. Перед новогодними праздниками несколько ребят хотели вынести фейерверки, но их также остановили.

Пожилые граждане чаще пытаются украсть носки и зубную пасту. Некоторые из них жалуются на невысокую пенсию, другим в своё оправдание и сказать нечего.

«Но ведь стоимость украденного товара приходится возмещать сотрудникам магазина. Поэтому воры залезают к нам в кошелёк», — подытоживает заведующая магазином.

Съедают котлеты в торговом зале

У слуцкой молодёжи есть такое понятие, как «пойти на «Маяк». Приходят ребята примерно в 17 часов и находятся здесь до закрытия.

«На первый взгляд, в этом нет ничего плохого. Однако детей собирается около сотни человек, ведут себя они не совсем хорошо, — рассказывает Сергей Николаевич, администратор ТЦ «Маяк». — Мешают покупателям, загромождают проходы и шумят. В туалете подростки, бывало, выламывали двери, разматывали рулоны с туалетной бумагой».

Есть случаи, когда возле «Маяка» молодые люди вели себя непристойно, курили или распивали спиртные напитки. Администрация торгового центра обратилась в отдел образования, чтобы специалисты провели беседы с педагогами и родителями. Поэтому данный вопрос уже решается.

Что касается воровства, то чаще воруют мелкие товары. Причём нередко совершают кражи люди, живущие в достатке.

Бывает, женщина берёт на полке шоколадку, распаковывает её и угощает своего ребёнка в торговом зале.

Некоторые из посетителей «Белмаркета» взвешивают в отделе готовой продукции котлету, а потом съедают её посреди зала. Получается, что на кассе за товар платить не надо, ведь его уже нет.

«Помню случай, когда в супермаркет пришли двое мужчин. В торговом зале они выпили из бутылки некоторую часть дорогого коньяка, закрутили пробку и поставили на место, — вспоминает собеседник. — Во время просмотра записи с видеокамер мы заметили правонарушителей и обратились в милицию».

Был у Сергея Николаевича опыт работы в гипермаркете Солигорска. Как он отмечает, воровали в столице шахтёров в разы больше. В комнате охраны вся стена была завешана фотографиями людей, которые ходили воровать как на работу.

Был случай, когда женщина в рукава норковой шубы спрятала четыре палки колбасы. Когда её остановили охранники, дама предложила заплатить за колбасу в три раза дороже, лишь бы сотрудники магазина не вызывали милицию.

Что грозит магазинному вору

«Важное значение имеет сумма похищенного. Если стоимость украденного в магазине товара меньше 10 базовых величин, то действия человека расцениваются как мелкое хищение. Это административное правонарушение. За него грозит штраф от 10 до 30 базовых величин или административный арест до 15 суток, — рассказал Виталий Протасеня, заместитель начальника Слуцкого РОСК. — Если сумма превышает 10 базовых, речь идёт об уголовном преступлении — краже. Наказание предусматривает штраф, исправительные работы и даже лишение свободы до трёх лет».

Действия человека, который тайно похитил товар, но не вынес его из магазина и был задержан, расцениваются как покушение на кражу.

Если гражданина остановил охранник, а он бросился бежать с украденным товаром, то это уже расценивается как грабёж. И стоимость украденного уже роли не играет.

В год Слуцкий РОСК возбуждает около 15 уголовных дел по фактам краж и грабежей в магазинах.

СПРАВКА. По данным ЮНЕСКО, розничная торговля во всём мире теряет на кражах свыше 10 миллиардов долларов ежегодно. Понятное дело, что на данный момент полностью исключить кражи невозможно, поэтому торговля вынуждена создавать службы охраны, тратиться на современные системы наблюдения, которые помогают вычислять воров.