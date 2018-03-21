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В Евросоюзе вай-фай-интернет станет бесплатным на всей территории

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  • 21.03.2018, 13:56
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На осуществление программы за два года из общего бюджета будет выделено 120 миллионов евро.

Еврокомиссия решила обеспечить гражданам доступ к бесплатному интернету на всей территории ЕС, а также в Норвегии и Исландии, сообщает euronews.com. На первом этапе передатчиками wifi-сигнала будут оборудованы площади, парки и другие общественные места в 1000 населенных пунктов, каждый из которых сможет получить на это из бюджета Евросоюза 15 тыс. евро.

«Мы не будем дублировать уже существующие службы и протягивать интернет туда, где он уже есть, — сказала комиссар по цифровой экономике Мария Габриэль. — Но мы хотим подключить к нему всю Европу, от чего выиграет каждый регион и каждый гражданин».

На осуществление программы «Единая сеть для Европы» за два года из общего бюджета будет выделено 120 млн евро. Её главные задачи — защита интересов потребителей, поощрение самообразования и общественной активности. Местные власти, которые быстро подадут заявку на финансирование в рамках этой программы, смогут установить wifi-передатчики уже в мае. С этим предложением Брюссель намерен обратиться к ним ещё 4 раза до 2020 года.


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