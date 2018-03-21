Пивоварня «Талер» посвятила новый сорт 100-летию БНР 1 21.03.2018, 13:58

Небольшая минская пивоварня решила отметить 100-летие Белорусской Народной Республики.

К 25 марта «Талер» сварил пиво «1918», пишет nn.by.

Пиво сварено в стиле Hazy IPA с использованием всего лишь одного хмеля. IPA (индийский светлый эль) — характеризуется большей горечью и сильным ароматом, все это достигается за счет хмеля. В обычных лагерах, которые продаются в магазинах, содержание хмеля намного ниже. Hazy — означает «мутный», этому стилю свойственна сочность.

«Калектыў бровару «Талер» віншуе ўсіх з важнай датай у нашай гісторыі — стагоддзем абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі! Так ужо склалася, што паўнавартасна нашую незалежнасць тады прызнала няшмат краін, адна з іх — Фінляндыя. Таму мы вырашылі сімвалічна падзякаваць фінам, зварыўшы мутны Hazy Single Hop IPA «1918» з жытам, аўсом і адным гатункам хмелю Pekko, які названы ў гонар фінскага бога земляробства і піваварства», — пишет «Талер».

Ранее пиво к 100-летию БНР сварила пивоварня Blood Brothers Brewery. А в прошлом году новинку к этой дате выпустило «Лидское пиво».