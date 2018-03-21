Брестчане продолжают добиваться остановки строительства аккумуляторного завода 21.03.2018, 14:20

В Бресте рассмотрели иск против строительства предприятием «АйПауэр».

В Бресте 21 марта начался новый суд по иску местных жителей против строительства предприятием "АйПауер" аккумуляторного завода, сообщает правозащитный центр «Весна».

Перед началом заседания судья суда Московского района Бреста Алексей Карагода потребовал, чтобы люди, которым не хватило места, покинули зал, но никто не согласился, многие присели на корточки.

Судья объяснил свое предложение заботой о пожарной безопасности, что не помешало закрыть переполненный зал на ключ, чтобы не заходило еще больше людей. Истцы ходатайствовали о предоставлении большего помещения, чтобы все желающие могли поместиться, судья отказался.

В суде присутствовали общественные активисты, представители СМИ, неравнодушные граждане, а также правозащитник «Весны» Владимир Величкин.

В суде рассматривался иск общественного объединения «Экодом» и жителя деревни Бульково Демьяна Лепесевича, требующих приостановления хозяйственной деятельности до проведения повторных общественных слушаний по строительству вредного предприятия. Ответчики этот иск не признали.

Следующее ходатайство о представлении документов, касающихся новостройки и экспертизы, а также о вызове в качестве свидетеля главного санитарного врача города, также отклонен.

Представители предприятия «АйПауэр», не согласны с ходатайством, поскольку требования истцов отличаются от заявленных требований.

Представители истца хотят, чтобы им были предоставлены исходные данные, согласно которым определялась оценка воздействия на окружающую пространство (АУАП), которая делалась для общественных слушаний.

Представитель "Айпауэр" считает в свою очередь, что то, что истцы не знали об общественных слушаниях, не является основанием для проведения повторных слушаний. По их мнению, требования истцов незаконным, поэтому просят отказать в удовлетворении иска.

Представитель ответчика свободно отступает от текста нормативных документов, утверждает Лепесевич, судья обещает зафиксировать это в протоколе.

Напомним, 12 марта Брестский областной суд не удовлетворил иск общественного объединения "Экодом" относительно приостановки строительства завода аккумуляторов под Брестом. Заседание было открытым, за ним наблюдали около пятидесяти человек:

"Определение суда Московского района Бреста от 7 февраля 2018 года покинуть без изменений. А частную жалобу общественного объединения "Экодом" - без удовлетворения ".