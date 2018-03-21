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Как делали памятную доску в честь провозглашения независимости БНР

  • 21.03.2018, 14:50

Месяц работы и 133 килограмма бронзы.

Доска в честь провозглашения независимости Белорусской Народной Республики готова, передает «Радыё Свабода».

«Сейчас получилось то, чего мы все так долго ждали. Доска готова», - говорит Игорь Засимович, скульптор. Сейчас ее ждет решение художественного совета.

После исполнении процедурных требований Мингорисполкома памятная доска будет размещена на здании, в котором 25 марта 1918 года была принята Третья Уставная грамота, в которой была провозглашена независимость БНР.


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