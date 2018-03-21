Лавочка закрывается: Что будет с русскими деньгами в Латвии 3 21.03.2018, 15:03

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В течение полугода Латвия закроет каналы вывода серых денег в офшоры из России и СНГ.

Латвия, чьи банки с начала 1990-х помогали отмывать грязные деньги из постсоветских стран, готовится радикально трансформировать свой финансовый сектор, РБК.

Министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола анонсировала сокращение «нерезидентского» банковского сектора (счета иностранных клиентов) с 34 до 5% от общего объема депозитов, в результате чего большинству банков придется изменить свои бизнес-модели. Для серых денег, выводимых из России и других стран СНГ на Запад, это приведет к закрытию латвийского канала. Триггером перемен стала позиция США, которые недовольны тем, что через латвийские банки, по данным регуляторов, финансируется северокорейская ракетно-ядерная программа и обходятся международные санкции.

С чего все началось?

В середине февраля подотчетная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила ведомству включить латвийский ABLV в перечень банков, подозреваемых в отмывании денег. По данным FinCEN, банк систематически оказывал услуги структурам под санкциями, совершал нелегальные операции, связанные с Азербайджаном, Россией и Украиной, а также давал взятки латвийским чиновникам. В конце февраля банк принял решение о самоликвидации. После этого вкладчики забрали из ABLV около €600 млн (данные Fitch), бегство капиталов затронуло и другие латвийские банки: например, из Norvik Banka клиенты вывели €43 млн. Из-за обострения ситуации в банковской сфере Центральный банк Латвии создал рабочую группу по кризисному управлению.

Дело Римшевича

Одновременно в феврале сотрудники латвийского Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) задержали главу ЦБ Латвии, члена совета управляющих Европейского центробанка Илмара Римшевича по подозрению в вымогательстве взятки в размере €100 тыс. Римшевич отверг все обвинения.

Вскоре после этого Римшевича обвинил в вымогательстве взятки основной акционер Norvik, гражданин Великобритании российского происхождения Григорий Гусельников. Norvik и семейство Гусельниковых подали иск против латвийского государства в международный арбитраж. Римшевич, в свою очередь, заявил, что Norvik вводил в заблуждение регулятора, из-за чего у банка могут отобрать лицензию.

По данным Associated Press, чиновник по меньшей мере восемь раз был в России с 2010 года, что вызывает вопросы о его российских связях. При этом Минобороны Латвии считает, что за вирусным распространением в соцсетях и СМИ компрометирующей главу Центробанка информации стоят внешние силы.

Как устроен финансовый сектор Латвии?

С начала 1990-х годов Латвия нашла свое место как финансовый мост между постсоветскими странами типа России, Казахстана и Украины, с одной стороны, и Западом (ЕС и США) — с другой. Сформировалась двойная структура банковского сектора: часть банков, преимущественно принадлежащих скандинавским финансовым группам, ориентирована на внутренний рынок Латвии, другая часть — на нерезидентов.

«Нерезидентские» банки в массовом порядке быстро и дешево cоздают офшорные структуры для иностранных клиентов, чтобы через временные счета такие клиенты могли перевести на эти офшоры свои деньги. В общей структуре вкладов клиентов-нерезидентов 90% — вклады до востребования, по данным (.doc) Комиссии по рынку финансов и капитала Латвии (FKTK). Это позволяет клиентам снять деньги в любой момент.

В настоящее время в Латвии действуют 15 банков (без учета ликвидируемого ABLV), по данным FKTK. Четыре из них — SEB, Swedbank, Luminor (контролируются шведскими холдингами) и Citadele (бывший Parex bank) — в своей деятельности делают ставку на местных клиентов, 11 — на нерезидентов, пояснили РБК в комиссии. Некоторых из них ранее FKTK уже штрафовала за правонарушения, связанные с отмыванием средств.

В интервью Financial Times Рейзниеце-Озола заявила, что за шесть месяцев власти страны планируют сократить «нерезидентский» банковский сектор с нынешних 34 до 5%. Его прямой вклад в ВВП Латвии составляет 1,1%, а с учетом мультипликативного эффекта — 2,4% от ВВП, сообщили РБК в FKTK. Исходя из данных о банковских депозитах на начало 2018 года, банковский сектор может лишиться €7 млрд в денежном выражении. Глава FKTK Петерис Путниньш 20 марта оценил потенциальное сокращение счетов нерезидентов в €4–5 млрд.

Такова рекомендация, которую министру финансов дал помощник главы Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли на прошедшей 8 марта в Риге встрече, писало латвийское издание Ir. Биллингсли объяснил ей, что уровень нерезидентских депозитов во многих западных странах составляет 4–6%, пишет FT. Сейчас Латвия опережает все остальные страны ЕС, включая Люксембург, Мальту, Нидерланды и Кипр, по доле нерезидентов в общем объеме депозитов, по данным ЕЦБ и нацбанков стран ЕС.

Какова доля российских финансов в банках Латвии?

Сложно сказать, поскольку российские деньги, в том числе нелегального происхождения, могут попадать в Латвию через офшоры, такие как Британские Виргинские острова, США, Великобритания, Кипр, Панама, Новая Зеландия, а также тайные континентальные юрисдикции.

По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), в 2010–2014 годах в Латвии в рамках незаконной операции «Ландромат» было отмыто $13 млрд из Молдавии, России и Центральной Азии. Прокуратура Латвии приводила более высокую оценку — $20 млрд. Ключевую роль в подобных серых схемах на латвийском банковском рынке играют компании-пустышки (shell companies), без активов и операционной деятельности.

Доля вкладов собственно российских клиентов в банковской системе Латвии на конец 2017 года составила 7,2%, сообщила FKTK РБК. Но многие клиенты из России и СНГ скрываются за офшорами, следует из данных МВФ, ЕС, Минфина США и комментариев участников рынка.

«Деньги кладут на депозит ненадолго, после чего перенаправляют в Западную Европу, преимущественно в Швейцарию», — описывает типичную транзакцию начальник Службы по борьбе с легализацией средств, полученных незаконным путем, при прокуратуре Латвии Виестурс Бурканс. Некоторые клиенты пользуются преимуществами латвийского законодательства, которое предусматривает выдачу вида на жительство, позволяющего свободно ездить по большей части континентальной Европы, при условии оформления банковского депозита в размере €280 тыс. на пять лет, приводит Reuters слова Бурканса.​

Банки Латвии с российским капиталом

В Латвии три банка с российским участием, все они специализируются на услугах нерезидентам, сообщила FKTK в ответ на запрос РБК. Это Norvik, седьмой по величине банк страны, а также Rigensis и Expobank.

Григорий Гусельников контролирует 96% акций Norvik. Ранее Гусельников работал в различных российских банках: Инкомбанк, Гута-банк, Росбанк, Бинбанк и Вятка Банк. В январе 2018 года на пост заместителя председателя независимого совета Norvik был назначен бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. В 2017 году на Norvik наложили штраф в размере €1,3 млн за нарушение законодательства об отмывании средств и противодействию терроризма.

Rigensis создан в 2011 году сооснователями группы ИСТ Игорем Цыплаковым (экс-акционер НОМОС-банка) и Алексеем Гудайтисом (совладелец Polymetal International), а также экс-главой НОМОС-банка Дмитрием Соколовым. Цыплакову принадлежит 79,52% акций банка, Соколову — 8,95%, Гудайтису — 0,54% (непосредственно).

Единственный акционер Expobank (ранее LTB Bank) — российский инвестор и банкир Игорь Ким, которому принадлежит 100% капитала. Expobank ведет бизнес с российским Экспобанком. Помимо Латвии Expobank присутствует на Кипре и в Люксембурге. В 2015 году Expobank был оштрафован на €105 тыс. за недостатки в сфере due diligence клиентов и мониторинга их транзакций.

Как Латвия будет перестраивать банковскую систему?

Перестройка банковской системы пойдет по двум направлениям. Во-первых, банки должны будут изменить модель бизнеса, ориентированную на нерезидентов. Некоторые банки могут принять решение о самоликвидации или им придется объединиться, рассуждает министр Рейзниеце-Озола.

Таким банкам будет трудно переквалифицироваться и найти свою нишу, сказал телеканалу LTV декан факультета бизнеса и экономики Латвийского университета Гундарс Берзиньш. «Экспорт финансовых услуг может в будущем уменьшиться, и нужно думать, чем это компенсировать», — отметил он.

Во-вторых, власти усилят борьбу с компаниями-пустышками. Перед вступлением в ОЭСР страна обещала в течение двух лет довести их долю в банковской системе до 20%, но цель так и не была достигнута.

По данным FKTK, сейчас клиентами латвийских банков числится 26 081 подставная компания, из которых лишь две местной юрисдикции. Это всего лишь 1% общего числа банковских клиентов, однако на них приходится 44,5% всего кредитного оборота иностранных клиентов и 36,57% совокупного денежного оборота банков страны, по данным ведомства, сообщает агентство LETA. Сколько из этих компаний относится к России, оценить невозможно.

По словам министра, для борьбы с компаниями-пустышками Латвия может внести поправки в действующее законодательство, которые облегчат отзыв банковских лицензий, ужесточат правила вывода средств за рубеж, а также введет специальный «налог на риск» для банков, которые оказывают услуги неустановленным клиентам, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

Заявленные меры, скорее всего, не дадут эффекта, сказал РБК партнер EY Денис Королев. «Денежные средства нерезидентов могут быть переведены на счета резидентов и влиться таким образом в финансовую систему, – рассуждает эксперт. – Это породит рынок посредников, которые будут вкладывать деньги третьих лиц от своего имени».