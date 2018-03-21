89-летняя могилевчанка: Любите свою землю 1 21.03.2018, 15:15

Секреты молодости пенсионерки-рекордсменки.

В обычной могилевской многоэтажке, в солнечной квартире, nn.by хлебосольно встретила Любовь Чубанова.

Журналистов поразило, сколько у Любови Чубанавай потомков: пятеро детей, 10 внуков и 24 правнука, которых разбросало по всей Беларуси, от Волковыска до Кричева.

Что же придает столько жизненной силы 89-летней жительнице Могилева? Журналисты расспросили ее об этом лично.

«В 8 лет я сама носила домой воду из колодца на всю семью и домашних животных, в 12 — вынужденно приняла у матери роды и перерезала пуповину одному из своих младших братьев, после войны помогала поднимать наш колхоз…», — Любовь Васильевна перечисляет факты из своей биографии, и даже не верится, что все это происходило с одним человеком.

Любовь Васильевна родилась в 1928 году в Кричеве. Она была первой у родителей — Евдокии и Василия (всего в их семье было 10 детей). Мать работала в колхозе и собирала травы для родни, и для аптек. Отец же был мастером на все руки: мог и как кузнец что-то сделать, и обувь отремонтировать. Жили скромно, но даже небогатое хозяйство этой семьи подчистили в годы коллективизации.

Сказывалось и то, что отец семейства не успел вернуться с советско-финской войны, как его снова мобилизовали (с фронта он вернулся домой, но после войны сильно болел и умер рано).

Раритетное фото: 1929 год. Любовь Васильевна на руках у матери, ей полгода.

К моменту освобождения в Кричеве уцелело всего 32 дома. Семье Чубановых повезло: в числе «счастливчиков» был и их дом. В это даже не верилось: перед эвакуацией Люба и все ее родственники прощались с родным домом навсегда. Со слезами на глазах.

Стоит эта хата-пятистенка в Кричеве до сих пор. Правда, последняя его законная владелица более 10 лет назад переехала в Могилев — поближе к младшей дочери Елене и внучке.

«Я еще сама за собой убираю. Вяжу носки и салфетки всем родственникам. Мне вообще суждено 123 года прожить!» — бодрится Любовь Васильевна. Одно только, в морозы, после того как поскользнулась и сломала руки, не рискует в одиночку выходить из квартиры: хоть и неохотно, но соглашается принять помощь близких.

Одно из любимых занятий Любови Васильевны — вязание.

Женщина помнит голодные времена, когда приходилось по несколько часов стоять в очереди за буханкой хлеба. Приходилось жать своими руками гектары хлеба в колхозе, была кассиршей в парикмахерской. Чтобы пенсия была больше, перешла работать на Кричевский завод резиновых изделий. Пережила и похоронила уже двух своих детей, остальных — на ноги поставила сама, так как с мужем развелась из-за его алкоголизма.

«Колхоз я наш подняла. Очань!» — Любовь Васильевна знает себе цену.

При всем этом Любовь Чубанава постоянно шутит и заливается громким смехом. Она уверена: именно физическая активность и утренняя зарядка — залог ее «генов». А мозг в тонусе поддерживают кроссворды в любимой газете. Да, она помнит дни рождения всех родственников, все даты начала и окончания боевых действий в Кричеве и в целом в Беларуси и так далее.

«С молодости следите и за своими мышцами, и за своим питанием», — советует всем Любовь Васильевна.

Хозяйка дома с самой младшей внучкой Анной.

Теперь же, благодаря внучке Ане, к ее увлечению здоровым образом жизни, вязанием и растениями добавится и еще одно — фотография. Процесс обучения делать селфи в семье проходил быстро: все же бабушка, помимо прочего, раньше работала кассиршей в фотосалоне, так что в курсе всех технических нюансов создания фото. А телефоном фотографировать, говорит Любовь Васильевна, еще проще.

Когда журналисты собрались уезжать, хозяйка вместе с хлебом-солью дала наказ: «Любите свою землю, не плюйте на нее, не давайте случиться войне, если от вас это зависит». Во всем этом — вся баба Люба, которой отлично подходит выбранное для нее родителями имя.