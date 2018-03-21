закрыть
21 марта 2018, среда, 16:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

89-летняя могилевчанка: Любите свою землю

1
  • 21.03.2018, 15:15

Секреты молодости пенсионерки-рекордсменки.

В обычной могилевской многоэтажке, в солнечной квартире, nn.by хлебосольно встретила Любовь Чубанова.

Журналистов поразило, сколько у Любови Чубанавай потомков: пятеро детей, 10 внуков и 24 правнука, которых разбросало по всей Беларуси, от Волковыска до Кричева.

Что же придает столько жизненной силы 89-летней жительнице Могилева? Журналисты расспросили ее об этом лично.

«В 8 лет я сама носила домой воду из колодца на всю семью и домашних животных, в 12 — вынужденно приняла у матери роды и перерезала пуповину одному из своих младших братьев, после войны помогала поднимать наш колхоз…», — Любовь Васильевна перечисляет факты из своей биографии, и даже не верится, что все это происходило с одним человеком.

Любовь Васильевна родилась в 1928 году в Кричеве. Она была первой у родителей — Евдокии и Василия (всего в их семье было 10 детей). Мать работала в колхозе и собирала травы для родни, и для аптек. Отец же был мастером на все руки: мог и как кузнец что-то сделать, и обувь отремонтировать. Жили скромно, но даже небогатое хозяйство этой семьи подчистили в годы коллективизации.

Сказывалось и то, что отец семейства не успел вернуться с советско-финской войны, как его снова мобилизовали (с фронта он вернулся домой, но после войны сильно болел и умер рано).

Раритетное фото: 1929 год. Любовь Васильевна на руках у матери, ей полгода.

К моменту освобождения в Кричеве уцелело всего 32 дома. Семье Чубановых повезло: в числе «счастливчиков» был и их дом. В это даже не верилось: перед эвакуацией Люба и все ее родственники прощались с родным домом навсегда. Со слезами на глазах.

Стоит эта хата-пятистенка в Кричеве до сих пор. Правда, последняя его законная владелица более 10 лет назад переехала в Могилев — поближе к младшей дочери Елене и внучке.

«Я еще сама за собой убираю. Вяжу носки и салфетки всем родственникам. Мне вообще суждено 123 года прожить!» — бодрится Любовь Васильевна. Одно только, в морозы, после того как поскользнулась и сломала руки, не рискует в одиночку выходить из квартиры: хоть и неохотно, но соглашается принять помощь близких.

Одно из любимых занятий Любови Васильевны — вязание.

Женщина помнит голодные времена, когда приходилось по несколько часов стоять в очереди за буханкой хлеба. Приходилось жать своими руками гектары хлеба в колхозе, была кассиршей в парикмахерской. Чтобы пенсия была больше, перешла работать на Кричевский завод резиновых изделий. Пережила и похоронила уже двух своих детей, остальных — на ноги поставила сама, так как с мужем развелась из-за его алкоголизма.

«Колхоз я наш подняла. Очань!» — Любовь Васильевна знает себе цену.

При всем этом Любовь Чубанава постоянно шутит и заливается громким смехом. Она уверена: именно физическая активность и утренняя зарядка — залог ее «генов». А мозг в тонусе поддерживают кроссворды в любимой газете. Да, она помнит дни рождения всех родственников, все даты начала и окончания боевых действий в Кричеве и в целом в Беларуси и так далее.

«С молодости следите и за своими мышцами, и за своим питанием», — советует всем Любовь Васильевна.

Хозяйка дома с самой младшей внучкой Анной.

Теперь же, благодаря внучке Ане, к ее увлечению здоровым образом жизни, вязанием и растениями добавится и еще одно — фотография. Процесс обучения делать селфи в семье проходил быстро: все же бабушка, помимо прочего, раньше работала кассиршей в фотосалоне, так что в курсе всех технических нюансов создания фото. А телефоном фотографировать, говорит Любовь Васильевна, еще проще.

Когда журналисты собрались уезжать, хозяйка вместе с хлебом-солью дала наказ: «Любите свою землю, не плюйте на нее, не давайте случиться войне, если от вас это зависит». Во всем этом — вся баба Люба, которой отлично подходит выбранное для нее родителями имя.

Любовь к земле проявляется и в том,, сколько в доме комнатных растений. Зеленые уголки в квартире Любовь Васильевна с гордостью называет «лесом». Она выращивает и кактусы, и авокадо, и даже манго.

популярное за неделю

Мнение

25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман
Госзаказ на Конституцию
Госзаказ на Конституцию Константин Скуратович
Физики и юрики
Физики и юрики Ирина Халип