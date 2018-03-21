Министр юстиции Македонии подал в отставку 21.03.2018, 15:24

Билен Сали

Билен Сали ушел с поста из-за давления общественности.

Министр юстиции Македонии подал в отставку из-за давления общественности в деле двухлетней давности о гибели 4-летнего мальчика в ДТП. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Associated Press.

Билен Сали, министр от младшего партнера правительственной коалиции, этнического "Албанского демократического Союза за интеграцию", заявил поздно вечером во вторник, что уходит в отставку из-за ухудшения общественного доверия к судебной системе после того, как прокурор уменьшил обвинение подозреваемому в этом деле.

4-летнего мальчика Алмира Алиу сбила машина в северном городе Куманово в июне 2016 года, вероятно, после ссоры между его отцом и водителем автомобиля.

Ранее в этом месяце прокурор изменил обвинение с "умышленного убийства" на "тяжелое нарушение правил дорожного движения".

Как известно, Македония была предупреждена Европейским Союзом, к которому страна хочет присоединиться, о необходимости реформировать судебную систему.