Яркий фоторепортаж: Зимняя Беларусь с высоты птичьего полета 21.03.2018, 16:03

На дворе вторая половина марта, но за окном до сих пор календарная зима.

Известный фотограф Сергей Плыткевич зафиксировал для planetabelarus.by, как выглядят с воздуха достопримечательности Беларуси. Еще немного тепла, и в таком заснеженном виде мы не увидим их целый год.

Минувшая зима не очень радовала нас солнечными днями, поэтому я пытался использовать их максимально. При любом появлении солнца сразу же бросал дела и мчался фотографировать.

Безусловно, самое интересное в любом городе находится в центре. Минск — не исключение. К сожалению для фотографов, в столице Беларуси есть определенные ограничения на фотосъемку с помощью дронов. Не нарушая их, Верхний город можно было сфотографировать только так.

А вот с Троицким предместьем никто не мешал «поиграть». Я фотографировал его несколько раз и решил показать вот таким: максимально уменьшил давление на предместье «дома Чижа» и подчеркнул его крохотность по отношению ко всему Минску.

Та же проблема была и с Раковским предместьем.

Оно практически полностью задавлено «Торговым домом на Немиге»: была единая композиция центра древнего города, и вот она разорвана огромным зданием.

На эту тему можно было бы подготовить отдельный репортаж, но у нас задача — угодить уходящей зиме. Поэтому постараемся обращать внимание на ее красивые моменты.

Например, на гостиницу «Беларусь», которая, по-моему, является одним из хороших примеров того, как доминантное архитектурное сооружение вписано в окружающую среду.

В поисках зимней красоты есть смысл обратить внимание и на дорожников. Как вам эта автомобильная развязка возле деревни Паперня? Мне нравится, дорога в Мядель становится все лучше.

Холодный вечер у Кургана Славы. Мороз был такой, что я даже побаивался за свой дрон, но желание сделать кадр памятника на фоне заходящего солнца было сильнее.

В один из выходных дней отснял все горнолыжные объекты Минщины. Отдыхающих, к сожалению, там оказалось немного.

А вот под этим снимком в фейсбуке произошла бурная дискуссия: я привел слова одного специалиста, который утверждал, что коттедж входит в десятку самых красивых в Беларуси.

Но мы летим на запад Беларуси, чтобы сфотографировать настоящие исторические и архитектурные достопримечательности. Удивительно, но этот ракурс усадьбы Тадеуша Костюшко и дворца Пусловских практически один в один повторил сюжет Наполеона Орды.

Честно скажу, идею не воровал. Просто многие здания лучше всего смотрятся с какой-то одной стороны. И профессионалы это быстро определяют.

Береза, бывший монастырь картезианцев. Снимок показывает, сколько еще нужно сделать реставраторам.

Пружаны, дворец Швыдковских.

Церковь Александра Невского также является украшением Пружан.

Беловежская Пуща, резиденция Деда Мороза.

Церковь святого Симеона и Каменецкая вежа. Однозначно сюда стоит приехать и посмотреть на эту красоту!

А мы летим в Гомельскую область.

Костел Воздвижения Святого креста в Светлогорске.

Жлобинский район, деревня Стрешин. Здесь сохранилась одна из немногих старинных церквей.

А это мемориал погибшим детям в Красном Береге. Надо отдать должное таланту Леонида Левина — на посетителей этот памятник оказывает мощнейшее воздействие! Рекомендую всем обязательно здесь побывать, тем более что рядышком находится Краснобережская усадьба Гатовского.

Могилевская область, Кировский район, дворец Булгаков в Жиличах. Здание находится в центре старинного парка, с земли из-за деревьев красиво его снять практически невозможно. А вот с высоты засыпанная снегом крыша смотрится гораздо романтичнее.

А мы летим на север Беларуси.

Город Лепель архитектурными достопримечательностями не радует. Но центральная площадь мне показалась интересной.

Природный комплекс Красный Бор. Три точки в центре кадра — лосиха с лосятами. Специально размещаю этот снимок, чтобы показать, насколько люди и животные кажутся микроскопичными, если смотреть на них с высоты.

Церковь в Сарье является жемчужиной не только Верхнедвинского района, но и всей Беларуси.

Наши предки, видимо, уже задумывались о будущих космических программах. Остатки церкви в Росице.

Еще одно знаменитое верхнедвинское место — костел в Росице. Здесь два ксендза совершили подвиг во время Великой Отечественной войны. Сюда в феврале стремятся паломники.

Завершим виртуальное путешествие руинами дворца помещика Витольда Милославского в деревне Опытная, чтобы показать, что у нас много таких объектов, которые представляют архитектурную и историческую ценность. И подчеркнуть необходимость бережного к ним отношения.