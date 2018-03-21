СМИ: Лаврова не будет в следующем правительстве России 10 21.03.2018, 16:23

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Сергей Лавров

Глава МИД РФ из-за усталости хотел покинуть пост еще несколько лет назад.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не войдет в состав нового правительства, которое сформирует президент РФ Владимир Путин по итогам выборов. Об этом пишет RTVI со ссылкой на несколько источников, близких к российскому МИДу.

Собеседники издания рассказали, что Лавров из-за усталости хотел покинуть пост еще несколько лет назад, однако доработал до президентских выборов по настоятельной просьбе Путина.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что не знает, останется ли Лавров на своем посту.

По данным RTVI, место Лаврова может занять один из его нынешних заместителей либо человек из администрации президента.

Близкий к Лаврову источник сообщил, что глава МИД, скорее всего, займет одну из почетных должностей, например, в Совете безопасности России.

Лавров возглавляет МИД с 2004 года. До этого с 1994-го он был постоянным представителем России в ООН.