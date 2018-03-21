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Польша приостановила выдачу виз через визовые центры в России

  • 21.03.2018, 16:46
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Визовые центры Польши в России приостанавливают свою работу с 27 марта.

Это происходит в связи с продлением контракта посольства Польши с визовым провайдером VFS Global. Речь идет о центрах VFS Global на всей территории России, кроме Калининградской области. В посольстве Польши рекомендовали в ближайшие две недели обращаться за визами в консульские учреждения в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, пишет «Коммерсант».

О том, что работа будет приостановлена, сообщается на сайте провайдера. «Уважаемые заявители, информируем вас о том, что с 27 марта 2018 года все визовые центры Польши временно приостанавливают свою деятельность. 20 марта 2018 — последний день приема документов в региональных визовых центрах, 22 марта 2018 — последний день приема документов в Москве, с 21 марта 2018 года региональные визовые центры будут работать только на выдачу готовых паспортов, с 23 марта 2018 года визовый центр в Москве будет работать только на выдачу готовых паспортов»,— говорится в сообщении. В VFS Global “Ъ” подтвердили, что подача документов в центрах московского и петербургского консульского округа временно невозможна.

Польские собеседники “Ъ” заверили, что речь идет не о политическом сигнале, а о технической задержке в связи с переоформлением контракта с визовым провайдером.


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