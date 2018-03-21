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Джефф Безос разбогател за день на $3,3 миллиарда

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  • 21.03.2018, 16:52
Джефф Безос

Состояние самого богатого человека в мире достигло $131,1 миллиарда.

Капитализация его компании Amazon достигла $768 млрд, ее опережает только Apple.

Интернет-ретейлер Amazon.com миллиардера Джеффа Безоса опередил по рыночной стоимости Alphabet Inc. (материнская компания Google), основанную миллиардерами Ларри Пейджем и Сергеем Брином, и в тройке крупнейших компаний мира уступает по капитализации только Applе, пишет Forbes.

К закрытию торгов вторника акции Alphabet подорожали на 2,69% (на $41,58) и достигли $1586,51 за бумагу, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Рыночная стоимость Amazon.com составила $768 млрд.

Джефф Безос, которому в настоящее время ему принадлежит более 16% ретейлера, разбогател за день на $3,3 млрд. Безос уверенно возглавляет рейтинг самых богатых миллиардеров мира журнала Forbes. Его состояние в реальном времени (Forbes Real Time) составляет $131,1 млрд. Это на $40 млрд больше, чем у занимающего вторую строчку в списке богатейших людей мира основателя Microsoft Билла Гейтса ($91 млрд).

Котировки акций Alphabet Inc. снизились за день на 0,19% (до $1097,71 за бумагу) и капитализация компании упала таким образом до $763,2 млрд). Ларри Пейдж потерял за день $127 млн (№12 в рейтинге мировых миллиардеров, состояние $51 млрд). Сергей Брин стал беднее на $123 млн (№14, $49,6 млрд).

Акции Apple также подешевели (на 0,03%), но компания продолжает оставаться крупнейшей в мире с занимать первую строчку с капитализацией в $889,2 млрд.

Джефф Безос создал Amazon.com в гараже Сиэттла в 1994 году. В 2007 году он первым из миллиардеров стал владельцем состояния, превышающего $100 млрд.

Капитализация Amazon.com, сайт которого был запущен в июле 1995 года, в июле 2011 года превысила $100 млрд. Отметку в $200 млрд Amazon преодолел в апреле 2015 года, а отметку в $300 млрд — в ноябре того же года. 13 февраля 2017 года рыночная стоимость компании превысила $400 млрд. В октябре 2017 года — $500 млрд. В январе 2018 года был достигнут рубеж в $600 млрд. 14 февраля 2018 года рынок оценил компанию в $700 млрд.

В феврале 2018 года Amazon по капитализации впервые опередил Microsoft Билла Гейтса и вошел в тройку крупнейших в мире. Теперь занимает второе место в тройке.

За семь лет рыночная стоимость Amazon.com выросла в семь раз (со $100 млрд до $700 млрд). Это более быстрые темпы, чем у Apple, которая подорожала с $100 млрд до $700 млрд за восемь лет (в конце мая 2007 года капитализация возглавляемой тогда Стивом Джобсом Apple превысила $100 млрд, в феврале 2015 года — $700 млрд).

По прогнозу Morgan Stanley, в 2018 году акции Amazon могут достичь цены в $2000 за акцию. Это означает, что рыночная капитализация интернет-гиганта превысит $1 трлн при годовом объеме продаж более $175 млрд.


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