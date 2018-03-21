Лукашенко распродает заводы китайцам 6 21.03.2018, 17:15

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Беларусь готова продать два десятка промышленных предприятий.

Министерство промышленности Беларуси разместило на своем сайте перечень из 19 предприятий, которые государство готово продать в этом году. Среди них флагманы «Гомсельмаш», «Горизонт», «Витязь». Помимо перечня Минпром Беларуси также обнародовал информацию об условиях продажи компаний, пишет ng.ru.

Производителя комбайнов «Гомсельмаш» правительство готово продать «стратегическому инвестору», который занимает «ведущее место в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной техники». Главное условие – инвестировать в основной капитал не менее 500 млн долл. При этом Минпром уточняет, что это не точная сумма и она еще будет конкретизирована «при проведении переговоров с инвестором».

Известного с советских времен производителя телевизоров «Горизонт» также хотят продать «стратегическому инвестору», который будет развивать производство «потребительской электроники, освещения, промышленной электроники и телевизионной техники». Он тоже должен «занимать ведущее место в мировом рейтинге». Примерная сумма инвестиций в этот проект заметно ниже – около 30 млн долл.

Контрольный пакет акций еще одного производителя телевизоров – завода «Витязь» – государство хотело бы оставить себе (50% + 1 акция). При этом власти Беларуси также настаивают на том, чтобы предприятие сохранило свой профиль, производило телевизоры, находило для них «новые рынки сбыта» и при этом платило работникам зарплату «не менее сложившейся в регионе».

Кроме вышеперечисленных флагманов в списке также старые и известные с советских времен предприятия – Борисовский завод автотракторного электрооборудования (БАТЭ), Брестский радиотехнический завод, Минский завод отопительного оборудования, Оршанский инструментальный завод и т.п. Условия продажи могут отличаться суммой необходимых инвестиций, но одинаковы в том, что все предприятия после продажи должны производить то же, что и раньше, быстро выйти на прибыльную работу и платить работникам «среднюю по региону» зарплату.

Минпром обнародовал список подведомственных ему предприятий, их 19. В то же время всего по стране и министерствам таких 43. В последние годы, когда приватизация окончательно затормозилась, речь идет не о заводах и фабриках, подлежащих приватизации, а о тех, которые могут быть проданы, если появятся подходящие покупатели. Правда, как недавно отчитывалось Госкомимущество, интереса инвесторы к белорусской собственности не проявляют. В прошлом году был продан всего один пакет принадлежащих государству акций.

Интерес к белорусским предприятиям потеряли даже потенциальные российские покупатели. Не помогло и согласование совместных проектов на уровне правительства. Причина одна – власти Беларуси выставляют нереальные и невыполнимые условия. Причем совершенно не важно, инвесторы из какой страны претендуют на белорусские заводы и фабрики. Если раньшеЛукашенко много возмущался по поводу того, что это российские компании хотят за бесценок скупить с трудом сохраненные властями с советских времен заводы и фабрики, то теперь среди неудавшихся покупателей еще и китайские инвесторы. Показательна в этом плане история с «Гомсельмашем», который снова выставлен на продажу.

Как сообщалось, интерес к производителю комбайнов проявила китайская корпорация «Цзуньшэнь». Она, в свою очередь, изучив товар, выдвинула свои условия. Долги завода, а также выплаты увольняемым работникам (а уволить нужно треть) должен взять на себя бюджет. Кроме того, все руководство должно быть заменено на представителей китайской стороны. Широкой общественности не сообщалось, что ответили власти Белоруссии на такое предложение, однако тот факт, что «Гомсельмаш» по-прежнему в списке на продажу, дает основания предположить, что условия китайцев для Минска оказались неприемлемыми.

По мнению экспертов, такой вариант продажи, который логичен для любого инвестора и применим к любому приватизируемому предприятию, совершенно не подходит для Беларуси. В первую очередь потому, что, продавая что-то из госимущества, власти хотят заработать здесь и сейчас и избавиться от долгов, а вовсе не взять на себя обязательство выплатить их. Во-вторых, приватизированное таким образом предприятие не будет выполнять спущенные по разнарядке задания ни по объемам производства, ни по уровню зарплаты и, как следует из условий, выдвинутых китайцами, не будет содержать лишнюю численность работающих. В то же время их содержание во избежание социальных взрывов – это одна их функций заводов и фабрик.

Ранее правительство докладывало, что китайской стороне было предложено более 20 проектов для участия в приватизации. Интерес был проявлен к «Гомсельмашу» и производителю холодильников «Атланту». Однако нереальность требований белорусских властей вскоре остудит и этот интерес, как было с российскими компаниями.