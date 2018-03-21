Евродепутаты одобрили изменения, препятствующие строительству «Северного потока-2» 21.03.2018, 17:29

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Председатель парламентского комитета по промышленности, исследованиям и энергетике начнет переговоры с Болгарией.

Депутаты Европейского парламента, входящих в комитет по промышленности, исследованиям и энергетике, поддержали изменения в газовых директивах, которые воспрепятствуют строительству газопровода Nord Stream 2, передает «Радио Польша».

Евродепутаты приняли отчет председателя парламентского комитета Ежи Бузека. Теперь, с сильной поддержкой, Ежи Бузек начнет переговоры со странами Европейского союза, которых представляет Болгария, председательствующая в ЕС.

Внести соответствующие изменения Европейская комиссия предложила в ноябре прошлого года. Речь идет о том, чтобы на все газопроводы, в то числе и на те, которые импортируют сырье, распространялось действие законодательства ЕС – Третьего энергетического пакета. Отсутствие точных положений в этом деле приводила к разному толкованию закона и позволяла сторонникам Nord Stream 2 продвигать этот проект.

Экс-президент Европарламента и автор отчета Ежи Бузек сказал, что некоторые положения в обновленном законе следует заострить и уточнить. Он предложил, чтобы в случае, если газопровод, соединяющий страну ЕС с государством за его пределами и проходящий по дну моря (как в случае Nord Stream 2), директива ЕС распространялась также на территориальные воды и исключительные экономические зоны государств-членов.

Кроме того, Ежи Бузек предложил дать государствам Евросоюза право временно выводить из-под действия директивы только те газопроводы, которые были построены до 8 ноября 2017 года, то есть до даты принятия изменений Еврокомиссией. Это условие не выполняет Nord Stream 2, завершение строительства которого запланировано на конец 2019 года. Для новых газопроводов такое исключение будет возможным в течение максимум 5-летнего периода.