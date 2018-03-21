Россельхознадзор запрещает ввоз мяса еще с одного предприятия Беларуси 21.03.2018, 17:37

В мясе нашли тетрациклин.

Россельхознадзор с 23 марта запрещает поставки продукции с белорусского ЗАО "Партнер и К". Как сообщает interfax.by со ссылкой на материалы службы, причиной стало повторное выявление тетрациклина в произведенной на нем говядине.

Кроме того, режим усиленного лабораторного контроля введен в отношении продукции мясоперерабатывающего комплекса ОАО "Беларускалий" (обнаружение тетрациклина в говядине), Дятловского сыродельного завода (обнаружение натамицина в сыре), Поставского молочного завода (обнаружение сульфаметазина в молочной сыворотке".