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Граждане России должны заранее сообщать о поездках в Украину

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  • 21.03.2018, 18:16
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Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики", сообщает пресс-служба президента Украины.

СНБО своим решением одобрил законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" по поводу усовершенствования отдельных положений" и предложил президенту внести его на рассмотрение Верховной Рады.

"Кабинету Министров Украины также поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение парламента ряда проектов законов Украины. В частности, правительству поручено подготовить изменения в законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле" о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, происхождением из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, а также определение полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки", – сказано в сообщении.

Правительству поручено также подготовить изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов, предоставления других услуг, а также за нарушение иностранцами правил пребывания в Украине.

"Правительство также должно обеспечить в месячный срок совершенствование механизма координации реализации государственной политики в сфере интегрированного управления границами, предусмотрев, в частности, меры по обеспечению надлежащего функционирования четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства, разрешение соответствующих процедур и механизма взаимного доступа к информационным системам уполномоченных государственных органов", – продолжили в пресс-службе.

СНБО также поручил правительству утвердить план мероприятий на 2018–2021 годы по реализации Стратегии государственной миграционной политики Украины до 2025 года, "предусмотрев введение в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации и лиц без гражданства из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину".

Также, согласно решению СНБО, должен быть подготовлен и утвержден в двухмесячный срок порядок регистрации иностранцев и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины, порядок внесения сведений об иностранцах или лицах без гражданства в соответствующий реестр, порядок биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, порядок заполнения и использования иммиграционной карточки.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.


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