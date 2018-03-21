Топ-10 самых популярных автомобилей в Беларуси 1 21.03.2018, 18:40

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Лидирующие позиции в Беларуси занимают автомобили из Германии и Франции.

Во всех странах 22 марта водители отмечают профессиональный праздник — Международный день таксиста. Сервис «Максим» составил рейтинг автомобилей, которые чаще всего встречаются на дорогах страны, пишет realbrest.by.

Лидирующие позиции в Беларуси занимают автомобили из Германии и Франции. Чаще всего водители выбирают для работы Volkswagen Passat, который отличается стильным дизайном и маневренностью. Второе место занимает компактный городской автомобиль Opel Astra. Замыкает тройку лидеров Renault Logan, популярность которого связана не только с техническими характеристиками, но и с имиджем фирмы. Именно основатели Renault в 1905 году одними из первых выпустили автомобили такси в кузове «Ландо».

В списке также представлены марки Audi, Toyota, Volkswagen и Mazda.

Топ-10 автомобилей такси

1. Volkswagen Passat — 17,4%

2. Opel Astra — 16,1%

3. Renault Logan — 12%

4. Opel Vectra — 12%

5. Renault Laguna — 8,3%

6. Audi A6 — 7,8%

7. Audi 100 — 7%

8. Toyota Prius — 6,7%

9. Volkswagen Golf— 6,7%

10. Mazda 626 — 6,2%

Выборка составлена по данным четырех городов, где работает сервис «Максим»: Барановичей, Бреста, Витебска и Могилева.

Рейтинг показывает, что автомобили в Беларуси становится все более комфортными, оставаясь при этом вполне доступным видом транспорта. Водители рационально подходят к выбору автомобиля, так как заработок во многом зависит от его характеристик. Они покупают надежные, комфортабельные и экономичные машины. Обращают внимание на расход топлива, вместительность и маневренность.

Топ-10 автомобилей — хорошая подсказка для любого водителя, который ищет свой идеальный автомобиль.