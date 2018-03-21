Правозащитники выпустили фотоальбом «Весна-2017» 21.03.2018, 18:55

Правозащитники «Весны» 21 марта презентовали фотоальбом, посвященный прошлогодним событиям.

Редактор книги Елена Лаптенок рассказала, что главным героем фотоальбома является народ - люди, вышедшие на акции против декрета №3. Кроме того, большая часть фотоальбома отдана событиям 25 марта, а также защитникам Куропат, потому что благодаря несгибаемой борьбе удалось приостановить действие декрета и отбить площадку возле Куропат, которая находится в охраняемой зоне, передает spring96.org.

Обложка включает плакат со стеной Щеткиной, которая стала символом прошлого года, где в течение времени появлялись новые социально-политические граффити.

"Действительно мы уже много лет живем в стране, где все всё понимают, но вместе с тем все остается в том же самом виде: акции, посадки, освобождения и так по кругу", - сказала Елена Лаптенок.

В издание вошло около 200 авторских снимков, а также фотографии из открытых источников. Фотоальбом издан на двух языках: большая часть сделана на белорусском, а в конце есть перевод подписей на страницах на английский.

Об идее и необходимости издания такого альбома рассказал председатель ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий.

"Во всем новом есть часть старого. Когда мы придумали название для этой книги и она уже ушла в печать, возникла в памяти другая книга - "Минская весна 1996". И когда мы делали название для этого альбома, мы абсолютно не вспоминали книжку, но так получилось, что наши горячие весны происходят фактически каждый год, и прошлый год здесь не был исключением", - сказал он.

Тексты для фотоальбома писали Алесь Беляцкий и Елена Лаптенок, которые проследили все основные события, происходившие в течение 2017 года, и в результате получилась достаточно драматическая история.

"Ощущение драматичности белорусской истории, отдельных судеб людей, подкрепленное отличными фотографиями, составило основу книжки", - подчеркнул правозащитник.

2017 год был напряженный и дал совсем другие цифры по сравнению с предыдущим годом. Только по подсчетам правозащитников было более 250 административных арестов, в то время, как в 2016 году - только один. Штрафы также были очень популярными, и зафиксирован 551 случай привлечения к административной ответственности в виде штрафа за участие в массовых мероприятиях. Общая сумма штрафов составляет более 135 000 евро без учета оштрафованных журналистов.

"Конечно, это было вызвано массовыми акциями, боязнью власти потерять контроль над обществом, это был серьезный вызов правозащитным организациям.

Практика административного преследования продолжается и в этом году, и буквально сегодня в эти минуты мы это чувствуем", - отметил Алесь Беляцкий в своей речи.

В фотоальбоме помимо мирных акций протеста уделено внимание и уголовным делам, которые происходили в 2017 годе. Правозащитниками зафиксировано 40 лиц, подвергшихся уголовному преследованию за свою общественную и политическую деятельность, 35 из них проходили по делу "Белого легиона".

"Самое возмутительное, что выпустив всех людей из-под ареста, и таким образом подтвердив их невиновность, власти даже прощения не попросили, я уже не говорю о выплатах каких-то компенсаций", - сказал руководитель "Весны".

Также он вспомнил дело против руководителей РЭПа - Геннадия Федынича и Игоря Комлика, которые и сейчас находятся под подпиской о невыезде. Часть книги "Весна-2017" посвящена им.

"Дело это не закончено, оно перешло в этот год, продолжены следственные действия до мая, и за это время сотни рядовых активистов РЭПа по всей Беларуси вызывались на допросы. Мы в этом видим прессинг в отношении независимого профсоюза, определенный сигнал страха, который власти распространяют в отношении белорусского гражданского общества, чтобы помешать активности и актуализации тех проблем, которые ставят общественные организации и политические партии", - уверен Алесь Беляцкий.

В конце презентации он добавил:

"Основные вехи отражены в этом альбоме, и я надеюсь, что благодаря отличной работе фотографов, эта книга не будет скучной, а ее можно будет посмотреть и осознать масштабы репрессий, которые власти применяют в отношении гражданских активистов.

А мы будем продолжать свою деятельность, свои информационные проекты, мониторить ситуацию и рассказывать людям правду".