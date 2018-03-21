Самый большой экран Минска приглашает на День Воли

Самый большой экран Минска приглашает на День Воли4
- 21.03.2018, 19:33
- 1,457
Концерт-митинг в Минске начнется 25 марта возле Оперного театра.
Объявление о санкционированном празднике в честь 100-летия провозглашения независимости БНР демонстрируется на самом большом экране столицы - на стене торгового центра «Галерея», передает «Радыё Свабода».
Концерт-митинг в Минске начнется 25 марта в 14 часов возле Оперного театра и будет проходить до 19:00. Бело-красно-белые флаги разрешены.
На концерте выступят группы Akute, Dzieciuki, «Мутнаевока» и «Разбитое сердце пацана», певцы Игорь Варашкевич, Кася Камоцкая, Петр Клюев и Юрий Стыльский. Ближе к празднику будут анонсированы также другие выступающие. Дочь Лявона Вольского Аделя Вольская cпоет песни отца.