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Самый большой экран Минска приглашает на День Воли

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  • 21.03.2018, 19:33
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Концерт-митинг в Минске начнется 25 марта возле Оперного театра.

Объявление о санкционированном празднике в честь 100-летия провозглашения независимости БНР демонстрируется на самом большом экране столицы - на стене торгового центра «Галерея», передает «Радыё Свабода».

Концерт-митинг в Минске начнется 25 марта в 14 часов возле Оперного театра и будет проходить до 19:00. Бело-красно-белые флаги разрешены.

На концерте выступят группы Akute, Dzieciuki, «Мутнаевока» и «Разбитое сердце пацана», певцы Игорь Варашкевич, Кася Камоцкая, Петр Клюев и Юрий Стыльский. Ближе к празднику будут анонсированы также другие выступающие. Дочь Лявона Вольского Аделя Вольская cпоет песни отца.


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