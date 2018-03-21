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Российский хакер украл больше $600 тысяч у белорусских банков

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  • 21.03.2018, 19:44
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В поиске гражданина РФ принимал участие Интерпол.

В Беларуси завершили расследование в отношении 49-летнего жителя Риги, который участвовал во взломе белорусских банков и краже больше 600 тысяч долларов. Напомним, этой суммой за несколько часов злоумышленники завладели из 27 банкоматов, расположенных в Минске, Могилеве и Витебске. В поиске рижанина принимал участие Интерпол, передает tut.by.

49-летний рижанин, гражданин России участвовал в мошеннической группе, которая за несколько часов взломали банкоматы белорусских банков и завладел 527 тысячами долларов, 67,5 тысячи евро и почти 109 тысячами белорусских рублей.

Организатора этой группы в феврале суд Партизанского района приговорил к 11 годам 6 месяцам лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.

Сейчас же завершено расследование в отношении жителя Риги, которые принимал участие в краже денег у банков. Дело передано прокурору для направления в суд.

«Механизм преступления состоял в получении с помощью вредоносного программного обеспечения удаленного доступа к компьютерным системам банкоматов и контроля над ними, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета. — В дальнейшем руководителями организованной группы подбирались исполнители, которые получали деньги из банкоматов в разных городах после удаленного активирования их выдачи.

От действий злоумышленников пострадали банки Беларуси и Кыргызстана. Общая сумма ущерба от действий преступников в двух странах превышает 2 миллиона белорусских рублей в эквиваленте.

Одним из исполнителей был 49-летний рижанин.

— В соответствии с распределенными ролями, исполнителям, так называемым мулам необходимо было лишь оказаться у нужного банкомата в определенное время, забрать деньги, которые аппарат выдавал без использования карт, и передать их другому участнику группы — координатору. Именно «мулом», по иерархии группы, и был фигурант завершенного уголовного дела. При этом, учитывая выстроенную систему конспирации, он не был посвящен во все детали совершаемого преступления, — отмечают в пресс-службе Следственного комитета.

Как установили следователи, 49-летний житель приехал в Беларусь по совету знакомого, которому он задолжал деньги. Мужчине в зачет долга нужно было приехать в нашу страну и забрать документы.

— По приезде в Минск оказалось, что услуга заключается в том, чтобы подъехать по нескольким адресам к банкоматам и в нужное время забрать деньги. Как оказалось, они сами появлялись из устройства, не нужно было пользоваться никакими банковскими картами. Обвиняемый, который ранее не имел проблем с законом, позже расскажет, что смутился и, понимая, что такие действия наказуемы, засомневался, стоит ли участвовать в подобном. Однако, впечатлившись «деньгами с неба», мужчина, с его слов, «впал в искушение» и согласился, — поясняют в пресс-службе Следственного комитета.

В августе 2017 года 49-летнего рижанина задержали в Софии болгарские правоохранители, почти через 4 месяца он был экстрадирован в Беларусь.

— В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Причиненный ущерб на сумму более 163 тыс. рублей возмещен 49-летним фигурантом в полном объеме, — отмечают в СК.


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