Глава Twitter Дорси: Bitcoin останется единственной криптовалютой 1 21.03.2018, 20:04

Сооснователь известной социальной сети считает, что через десять лет в мире не останется ни одного альткоина.

Исполнительный директор и сооснователь социальной сети Twitter и компании Square Джек Дорси заявил, что в скором времени в мире останется одна криптовалюта — Bitcoin. Об этом сообщает РБК со ссылкой на лондонское издание The Times. Предприниматель отметил, что это произойдет уже в ближайшее десятилетие.

«У мира в конечном итоге будет единая валюта, у интернета будет единая валюта. Лично я считаю, что это будет биткоин…. вероятно, (это случится, прим. ред) через десять лет, но это может быть и быстрее», — считает Джек Дорси.

Несмотря на подобные высказывания, основатель Twitter признает, что на данный момент BTC не может использоваться в качестве платежного средства из-за «медленных и дорогостоящих транзакций». Дорси инвестирует в проекты, занимающиеся развитием сети Lighting Network, которая поможет решить эти проблемы.

18 марта британский новостной канал Sky News сообщил, что Twitter «планирует запретить рекламу первичных размещений монет (ICO), продажи токенов и криптовалютных кошельков», новые правила могут вступить в силу уже в апреле. На данный момент у этой информации нет официального подтверждения.

Ранее Facebook и Instagram запретили размещение рекламных объявлений, связанных с цифровыми деньгами, так как они подвергают пользователей финансовым рискам, а это нарушает политику компании. Корпорация Google заблокирует подобную рекламу с июня 2018 года.