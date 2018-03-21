Порошенко: В ближайшие 10 лет Украина присоединится к НАТО 1 21.03.2018, 20:43

Петр Порошенко

Украина стремится как можно быстрее выполнить все критерии для членства в НАТО и ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что цель Украины - в следующие 10 лет стать членом Североатлантического альянса.

Как передает «Укринформ», об этом он сказал в интервью изданию Hamburger Abendblatt, которое входит в немецкий медиаконцерна Funke Media Group.

«Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующем десятилетии стать членом Альянса», - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что вместе с Украиной Североатлантический альянс стал бы сильнее и эффективнее, чем сегодня, а государства НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять России.

Глава Украины напомнил, что Киев с 2014 года противостоит на востоке страны пророссийским сепаратистам, которых поддерживает Кремль. На данный момент более 10 000 человек были убиты в конфликте.

После аннексии Крыма Москвой 18 марта 2014 Порошенко сказал следующее: «Россия разрушила систему международного порядка после Второй мировой войны. Для системы глобальной безопасности не существует альтернативы сильном НАТО».

Комментируя предоставление НАТО Украины, Боснии и Герцеговине, Македонии и Грузии статуса «стран-аспирантов», Порошенко подчеркнул: «Нам нужен теперь план действий для получения полного членства в НАТО. Мы стремимся получить этот план действий до конца 2019».

По словам главы украинского государства, Украина стремится «как можно быстрее» выполнить все критерии для членства в НАТО и ЕС.

Украинское правительство выделяет «до шести процентов» ВВП на оборону, а это в четыре раза больше, чем в части партнеров НАТО, подчеркнул Порошенко.