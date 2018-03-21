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Минюст РФ признал Германский фонд Маршалла США нежелательной организацией

  • 21.03.2018, 21:01

Российское надзорное ведомство внесло американский неправительственный фонд в список нежелательных организаций.

Минюст России включил американскую международную неправительственную организацию «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» (англ. The German Marshall Fund of the United States) в список нежелательных на территории страны, передает РБК.

Такие меры в отношении организации приняты в соответствии с законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», говорится в сообщении Минюста.

Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов, как следует из сообщения на сайте самой организации, был создан в 1972 году в целях «укрепления трансатлантического сотрудничества <...> в духе плана Маршалла». Организация, помимо этого, предлагает начинающим политикам помощь по развитию своих навыков, а также поддерживает «гражданское общество на Балканах и в черноморском регионе путем укрепления демократических инициатив, верховенства закона и регионального сотрудничества». Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне, отделения работают в Берлине, Париже, Брюсселе, Белграде, Анкаре, Бухаресте и Варшаве, а также небольшие представительства в Братиславе, Турине и Стокгольме. Согласно плану мероприятий, 29 марта в Вашингтоне организация планирует провести конференцию на тему «Последующая внешняя политика Путина».

В 2017 году, после обвинений России во вмешательстве в американские выборы, организация создала «Альянс за сохранение демократии». Цель проекта — «сдерживание усилий государственных структур России и других стран по подрыву демократии».

Германский фонд Маршалла стал 14-й организацией в списке нежелательных организаций российского Минюста. Вместе с американской НКО в перечне уже находятся Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания), проект OR (Otkrytaya Rossia, «Открытая Россия», Великобритания), Институт современной России (США) и другие.


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