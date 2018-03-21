Как бывшая учительница организовала бизнес в Слуцке 1 21.03.2018, 21:15

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Елена Шишко

Предприниматель рассказала, почему сменила профессию.

Владелица магазина «Офис-класс» Елена Шишко работала учителем в слуцкой школе, но девять лет назад ушла в «канцелярский» бизнес. Предприниматель рассказала kurjer.info, почему сменила профессию, с какими трудностями столкнулась и почему кисть для рисования может стоить 35 рублей.

Елена Шишко в своём магазине. Она знает особенности любого товара и может подобрать необходимый для любого покупателя

Фото: Екатерина Михайлова

Я с самого детства любила кисти, краски, карандаши. Моя семья жила в Минске. Недалеко от дома был магазин канцелярских товаров, мне нравилось туда приходить и разглядывать товары в витринах. Когда я окончила 8 классов в 1988 году, мама уговаривала меня поступать в техникум советской торговли.

Но я хотела быть учителем, поэтому поступила в педучилище. После замужества переехала в Слуцк и десять лет работала в школе.

Из педагогики ушла «в никуда», потому что не получала ни материального, ни морального удовлетворения от работы. Устроилась работать в «Интеримпульс». Там узнала особенности и секреты ведения канцелярского бизнеса, за что до сих пор благодарю директора Андрея Лохмакова.

На товар спрос есть

На открытие своего бизнеса решилась в 2009 году. Вложила всё, что накопила. Магазин был открыт на свои собственные сбережения. Кроме того, поставщики, с которыми я тогда работала, давали отсрочку платежа.

Канцелярские товары — вещь довольно востребованная и детьми, и взрослыми, и организациями.

Художественная продукция тоже нужна как юным, так и профессиональным художникам.

Товары закупаю немецкие, российские, польские, белорусские и китайские. «Китай», вопреки общепринятому мнению, тоже бывает разный, «ширпотреб» не заказываю.

Покупатель может выбрать товар «на любой кошелёк»

Фото: Екатерина Михайлова

Есть необычные товары

Я стараюсь привозить новинки и разные оригинальные товары, чтобы привлечь покупателей. Например, «пивной» картон, который берут для поделок. Он так называется, потому что в барах подставки под пивные кружки делают именно из него.

Ручки для левшей разных видов. А также ручки, пишущие разными цветами, механические точилки, точилки в форме животных.

Популярны маркеры. Они бывают с подкачкой чернил для письма на белой доске, текстовыделители на нитрокраске, перманентные маркеры на спиртовой основе для подписи папок, толстые и тонкие, со скошенным краем и круглые, двусторонние.

Полимерная глина для творчества немецкой фирмы Fimo. Ко мне часто приходят кружковцы из Центра творчества, покупают глину и другие материалы для лепки.

Почему кисточка может стоить 35 рублей

Есть отдел для художников, который я открыла, потому что понимаю, насколько творческие люди и школа искусств нуждаются в качественном и разнообразном товаре. У меня долгое время была дилемма: открывать этот отдел или нет. Я не жалею, что открыла.

Кисточки по цене от 3 до 35 рублей

Фото: Екатерина Михайлова

Сейчас на витрине лежат кисточки примерно на сумму в 500 рублей. Когда моя дочь училась в художественной школе, я столкнулась с тем, что в Слуцке сложно найти профессиональную кисть из беличьего хвоста.

Ездили в Минск, чтобы купить хорошую кисть. Её цена довольно высокая — 35 рублей. Эти кисточки изготавливаются в России. В Кирове есть училище, где четыре года обучают, как правильно делать такие кисти. Из какой части хвоста белки взять волосы, как их правильно сложить.

У китайской кисточки ворс высыпается, а у этой — нет. Кисти из беличьего ворса нужны для работы с акварелью, а для гуаши — кисти из щетины и синтетики.

Для начинающих художников есть кисти проще и дешевле — от 3 рублей.

Краски есть разные: акварель, гуашь, масло. Акриловые краски пользуются спросом у тех, кто занимается декупажем, судомодельным делом, дизайном ногтей

Художественные краски высокого качества привозят из Санкт-Петербурга. Их выпускает завод, созданный ещё до революции. У них качественные пигменты, которые предпочитают профессиональные художники.

Как работаем с покупателями

Магазин работает каждый день без выходных. С покупателями продавец разговаривает, спрашивает, для чего нужен товар, и предлагает выбор. Если нет того, что нужно, ищет альтернативу или заказывает специально для этого покупателя.

Цена шариковых ручек начинается от 35 копеек и до 48 рублей (фирма Parker)

Сколько можно заработать на канцтоварах

Большой прибыль от работы магазина канцелярских товаров назвать нельзя. Примерно 1000 рублей.

Большую часть дохода дают заказы предприятий на канцтовары. Дополнительно принимаю заказы на изготовление печатей и штампов.

Доходов мне хватает на все мои нужды. Каждый год отдыхаю в санатории, содержу машину, которую приобрела тоже за счёт продажи канцелярских товаров.

Из обязательных расходов: 16% от дохода раз в квартал уходит на подоходный налог, отчисляю в ФСЗН, вношу арендную плату, за электричество, зарплата продавца, часть идёт на закупку товара.

Хочется развиваться дальше

На базе своего магазина планирую проводить недорогие мастер-классы по разным видам творчества для детей и взрослых с использованием своих товаров. Так люди узнают о новых товарах и попробуют их в действии. Будут знать, что им нужно и как использовать.

Планирую привлекать опытных мастеров, художников, с которыми веду переговоры. Такие творческие мастерские есть в больших магазинах в Минске. У меня небольшое помещение, но я обязательно что-нибудь придумаю.